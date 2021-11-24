Video oyun dünyasının en prestijli ödüllerinden Golden Joystick Awards sahiplerini buldu. Bu yıl iki özel kategoriye sahip olan ödül töreni, yıllardır devam eden PC-konsol tartışmasını da sona erdirmiş oldu. En azından kağıt üstünde...

1983 yılında hayatımıza giren ve yıllar içerisinde video oyun sektörünün en prestijli ödülü haline gelen Golden Joystick Awards, 2021 yılındaki sahiplerini buldu. 20'den fazla kategoride ödül, yılın en iyi yapımlarının hangileri olduğunu ortaya koyuyor. Üstelik ödül törenindeki kategorilerden bir tanesi, yıllardır devam eden PC-konsol tartışmasını da sona erdirmiş durumda.

Golden Joystick Awards 2021, bu yıl iki özel kategoriye sahipti. Bunlardan bir tanesi, tüm zamanların en iyi oyunuydu. Diğer özel kategori ise en iyi oyun donanımının hangisi olduğuydu.

Tüm zamanların en iyi oyunu belli oldu

PC ile oyun konsolları arasında yıllardır devam eden haklı tartışmanın tarafları, kendilerini sıkı bir şekilde savunurlar. PC sahipleri işlevsellik vurgusu yaparken konsol sahipleri ise her zaman üst düzey ve değişmeyen performansa atıfta bulunurlar. Elbete bu durum kişiden kişiye göre değişir ancak Golden Joystick Awards, en iyi oyun donanımının PC'ler olduğuna karar verdi. Bu kategorinin ödülü, PC'lerdeki video oyun dünyasının en büyük etkeni olan Steam'in kurucusu Gabe Newell tarafından alındı. Çok fazla konuşmayan Newell, "Hem oyuncular hem de geliştiriciler, PC'lerdeki oyun donanımlarından büyük ölçüde yararlandılar." cümlesini kurmakla yetindi.

Golden Joystick Awards 2021'in en önemli kategorisi en iyi donanım olsa da diğer kategoriler de oyuncular için önemli. Çünkü ödül töreni kapsamında en iyi oyun karakterinden en iyi müziklere kadar onlarca kategoride kazananlar açıklandı. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Golden Joystick Awards 2021'in tüm kazananlarına tek tek bakalım.

Golden Joystick Awards 2021 kazananları

Tüm zamanların en iyi oyunu:

Dark Souls

En iyi hikaye anlatımı:

Life is Strange: True Colors

En iyi çok oyunculu oyun:

It Takes Two

En iyi sesler:

Resident Evil: Village

En iyi görsel tasarım:

Ratchet and Clank: Rift Apart

En iyi genişleme paketleri:

Ghost of Tsushima: Iki Island Expansion

Yılın en iyi mobil oyunu:

League of Legends: Wild Rift

En iyi donanım:

PlayStation 5

En iyi bağımsız geliştirici oyunu:

Death's Door

Yılın en iyi oyun stüdyosu:

Capcom

Oyunlarda yer alan en iyi oyuncu:

Maggie Robertson (Resident Evil: Village'daki Lady Dimitrescu rolü ile)

En iyi atılımları yapan geliştirici:

Housemarque

En iyi topluluğa sahip olan oyun:

Final Fantasy 14

Hala oynanabilen oyun:

Final Fantasy 14

Yılın en iyi PC oyunu:

Hitman 3

Yılın en iyi Nintendo oyunu:

Metroid Dread

Yılın en iyi Xbox oyunu:

Psychonauts 2

Yılın en iyi PlayStation oyunu:

Resident Evil: Village

En çok aranan oyun:

Elden Ring

Yılın 'Eleştirmen Seçimi' oyunu:

Deathloop

Yılın en iyi oyunu (genel):

Resident Evil: Village

Tüm zamanların en iyi donanımı: