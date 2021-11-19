2021'in En İyi Doğa Manzarası Fotoğrafları Belli Oldu

Bu yıl ilk kez düzenlenen Natural Landscape Photography Awards’ın kazanan fotoğrafları ve fotoğrafçıları açıklandı. Gelin, her kategorinin kazanan muhteşem karelerine bakalım.

Dünya, her ne kadar muhteşem manzaralara ev sahipliği yapıyor olsa da bizler ne yazık ki tüm bu manzaraları bir ömürde görme şansına sahip değiliz. Fakat fotoğrafçılar sayesinde bu görüntüler, olabilecek en üst düzey kalitede bizlerle paylaşılıyor. Bu fotoğraflar her ne kadar oraya gitmiş hissi uyandırmasa da Dünya’nın nasıl güzelliklere sahip olduğunu tekrar tekrar gösteriyor.

Bu yıl, doğa fotoğrafçılığına odaklanan ve fotoğrafçıların ödüllendirileceği yepyeni bir fotoğrafıçık yarışması başlatıldı. İlk kez düzenlenen Natural Landscape Photography Awards’ın (Doğal Manzara Fotoğraf Ödülleri) kazanan isimleri de bugün açıklandı. Kazanan fotoğraflardan bazıları Dünya’nın yalnızca güzelliklerle değil, acıyla dolu bir yer olduğunu da gösteriyor. Kategorilerin kazananları şu şekildeydi:

“Yılın Fotoğrafçısı” ödülünün kazananı: Eric Bennett

Yılın Fotoğrafçısı ödülü, yarışmada en iyi 6 resim koleksiyonuna sahip fotoğrafçıya veriliyor. Eric Bennett, bu kategorinin kazananı olarak 5 bin dolar, bir adet Canon EOS R5 kamera ve bir adet Shimoda Designs Action X Starter Kit ile ödüllendirildi.

Yılın Fotoğrafçısı ikincisi: Ben Horne

Yarışmada Yılın Fotoğrafçısı kategorisinin ikincisi olan Ben Horne, 1.000 dolar ve Canon Pixma Pro 300 ile ödüllendirildi.

Yılın Fotoğrafçısı üçüncüsü: Tobias Richter

Yılın fotoğrafçısı kategorisinin üçüncüsü olan Tobias Richter’a herhangi bir ödül verilmedi.

Yılın Fotoğrafı: Steve Alterman

Steve Alterman, bu fotoğrafla bin dolar, bir adet Canon Pixma Pro 300 ve bir adet Shimoda Designs Action X Starter Kit ile ödüllendirildi.

Yılın Genç Fotoğrafçısı: Jai Shet

Jai Shet, bu fotoğrafıyla 500 dolar, sanal Canon Ambassador dersi ve Shimoda Designs Action X Starter Kit ile ödüllendirildi.

Büyük Manzara: Michael Frye

Michael Frye, bu fotoğrafıyla 500 dolar ve aynı Kit ile ödüllendirildi.

Samimi ve Soyut: Franka Gabler

Franka Gabler, bu fotoğrafıyla 500 dolar ve Kit ödülü kazandı.

Gece manzarası: Paul Hammett

Paul Hammett, bu fotoğrafıyla 500 dolar ve Kit ile ödüllendirildi.

Hava: Paul Hoelen

Paul Hoelen, bu fotoğrafıyla 500 dolar ve Kit ile ödüllendirildi.

Proje: ASH projesiyle Matt Palmer

Matt Palmer, ormanların can çekiştiğini gösteren bu derlemesiyle kategorinin kazananı oldu ve 1.000 dolar, bir adet Canon EOS RP ve bir adet Kit ile ödüllendirildi.