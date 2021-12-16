Asgari Ücrete Gelen Zam, Enflasyonu Karşılayabildi mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarla, 2022 yılı asgari ücret miktarının 4.250 TL olduğu duyuruldu. Peki bu rakam, 2021 yılı resmi ve gayriresmi enflasyon verilerine kıyasla ne durumda? Dolar kuru, yeni asgari ücret için ne söylüyor?

Türkiye'nin büyük bir merakla beklediği 2022 yılı asgari ücret meselesi nihayet açığa kavuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarla, 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin 4.250 TL olacağı ifade edildi. Bu tutar kimleri sevindirecek kimlerin canını sıkacak bilinmez ancak yeni asgari ücretle ilgili söyleyebileceğimiz tek gerçek husus, zam oranının beklentilerin üzerinde olduğu.

Ülkemizin son dönemlerdeki en acı gerçeklerinden bir tanesi, giderek tırmanan enflasyon rakamları. TÜİK'in açıkladığı resmi verilere göre Kasım 2021'deki yıllık enflasyon, yüzde 21,31 olarak kayıtlara geçti. Dünyaca ünlü ekonomist Steve Hanke tarafından yapılan gayriresmi hesaplamalara göreyse Türkiye'nin gerçek enflasyonu, yüzde 100,65. Peki bu durumda, asgari ücrete gelen zam enflasyonu nasıl karşılayabildi? Gelin hep birlikte, bu meseleyi masaya yatıralım.

Asgari ücrete gelen zam, TÜİK'in açıkladığı enflasyonun üzerinde

Asgari ücretle çalışan bir vatandaş, 2021 yılında 2.825 lira net maaş aldı ve bu parayla yıl boyunca geçinmeye çalıştı. 2021 ila 2022 yıllarına ilişkin asgari ücretleri oranladığımızda, asgari ücrete gelen zammın yaklaşık olarak yüzde 50 olduğunu söyleyebiliriz. Bu zam oranı, TÜİK'in Kasım 2021'deki yıllık enflasyon rakamının 2 katından bile fazla. Yani TÜİK verilerini bakarak hareket ettiğimizde, asgari ücrete gelen zammın 2021 yılındaki enflasyondan bile yüksek olduğunu dile getirebiliriz.

Steve Hanke'in hesabına göreyse yeni asgari ücret, enflasyonu kurtarmadı

Bir profesörün yaptığı gayriresmi hesap sonucu ulaşılan yüzde 100,65'lik enflasyon verisi ile 2022 yılında asgari ücrete gelen zam arasındaki orana baktığımızda, bu kez hesapların tutmadığını söyleyebiliriz. Zira yüzde 50 oranındaki asgari ücret zammı, an itibarıyla yüzde 100,65'lik enflasyonun yarısı kadar. Eğer Steve Hanke'in verilerine bakarak hareket edersek, asgari ücrete gelen zammın enflasyon karşısında yenildiğini görüyoruz.

En önemli mesele: Asgari ücrete zam geldi mi? Gelmedi mi?

Türkiye ekonomisi, genel hatlarıyla dolara dayalı. Neticede bugün satın aldığımız hammaddelerin neredeyse tümünü dolar ile alıyoruz. Üstelik ülkemizde hiç de azımsanamayacak bir kesim, asgari ücrete dolar bazında bakıyor. Dilerseniz biz de şimdi bu açıdan bakalım ve asgari ücretin dolar karşısında nasıl değiştiğini hesaplayalım.

Dolar/TL paritesi, 1 Ocak 2021'de 7,43 seviyelerinde işlem görüyordu. Bu durumda, yılın ilk gününde asgari ücretle çalışan bir bireyin cebindeki 2.825 TL, 380 dolara tekabül ediyordu. 2022 yılı için asgari ücretin açıklandığı 16 Aralık tarihindeki dolar/TL paritesi ise 15,50 seviyelerinde. Yeni asgari ücret olan 4.250 TL, bugünkü kura göre 274 dolar yapıyor...