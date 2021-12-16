SON DAKİKA: 2022 Yılı Asgari Ücret Tutarı Açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan dördüncü ve son toplantının ardından 2022 yılında verilecek asgari ücretin tutarı açıklandı. Asgari ücret, 4.250 TL oldu.

Son aylarda döviz kurunda yaşanana ani artış ve beraberinde yükselen enflasyon, Türkiye’de alım gücümüzü neredeyse yarı yarıya düşürdü. Bu nedenle 2022 yılında verilecek asgari ücretin ne kadar olacağı da son haftaların en büyük merak konusu oldu. Bugün gerçekleşen son toplantının ardından asgari ücret, nihayetinde belli oldu.

Bugün dördüncü ve son kez yapılan asgari ücret toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirildi. Toplantı sonrası yapılan basın açıklamasıyla birlikte 2022 yılı için geçerli olacak asgari ücret duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin 2022 yılında 4.250 TL olacağını açıkladı.

Asgari ücret 4.250 TL olarak belirlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasının devamında asgari ücretin dolar kuruyla karşılaştırılması konusunda da önemli açıklamalarda bulundu. Bu yaklaşımın yanlış olduğunu ifade eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Türk lirasının olduğu bu ülkede dolarla mı çalıştırıyordunuz bu insanları? Avroyla mı çalıştırıyordunuz?"

Asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kalkıyor:

Cumhurbaşkanı, asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisinin kaldırılacağını açıkladı. Böylelikle işverenlere binen maliyet yükünün azalacağını ifade etti.

İşverenin yükü ne kadar azaldı?

2021 yılında brüt 3.577,50 TL olan asgari ücretten %15 oranında, yani 456,13 TL gelir vergisi; 27,15 TL de damga vergisi kesiliyordu.