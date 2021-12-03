TÜİK, Kasım Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı

TÜİK, Kasım 2021'e ait enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre enflasyon, yıllık bazda yüzde 21,31'e yükseldi. Herkes için zorunlu olan gıda ve alkolsüz içecek kategorisindeki fiyat artışı da ne yazık ki devam ediyor...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Kurum tarafından yapılan açıklamalara göre enflasyon, yıllık bazda yüzde 21,31 olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz ayın verilerine göre ise yüzde 3,51'lik artış yaşanmış durumda.

Ana harcama gruplarındaki aylık değişiklik oranlarına baktığımızda, Kasım ayındaki zam şampiyonunun ulaştırma sektörü olduğunu görüyoruz. Bu kategorideki fiyat artışı, bir önceki aya göre yüzde 6,31 oldu. Lokanta ve otellerde yaşanan aylık fiyat artışı ise yüzde 4,1 olarak kayıtlara geçti. Kasım ayında, bir önceki aya göre fiyatı en az artış gösteren kategori ise alkollü içecekler ve tütündü. Bu kategori, bir önceki aya göre yüzde 0,03 fiyat artışı yaşadı.

Gıda ve alkolsüz içecek fiyatları Kasım 2020'ye göre yüzde 27,11 arttı

TÜİK'in paylaştığı verilere baktığımızda, gıda ve alkolsüz içecekler kategorisindeki fiyat artışlarının tam gaz devam ettiğini görüyoruz. Zira bu kategorideki yıllık fiyat artışı, yüzde 27,11 olarak gerçekleşti. Gıda fiyatlarını Ekim 2021 ile kıyasladığımızda ise yüzde 3,92'lik pahalılaşma görüyoruz. Geçtiğimiz yıla göre en çok pahalılaşan ürün grubu da lokanta ve oteller oldu. Bu kategorideki fiyat değişimi, yıllık bazda yüzde 28,90.

*Son iki yılda enflasyonun nasıl arttığını gösteren grafik. Kaynak: TÜİK

Kasım 2021'e ait enflasyon verilerini oluşturan endekste yer alan 415 maddenin fiyat değişimini de açıklayan TÜİK'e göre 345 maddenin fiyatında artış oldu. 34 maddenin fiyatında düşüş olduğunu belirten kurum, 36 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadığını ifade ediyor. Peki hangi ürünlerin fiyatı, bir önceki aya göre en fazla artış gösterdi?

Kasım ayında fiyatı en çok artan ürünler

Patlıcan: Yüzde 24,81

Yüzde 24,81 Sivri biber: Yüzde 21,71

Yüzde 21,71 LPG: Yüzde 19,55

Yüzde 19,55 Mücevher (altın): Yüzde 18,45

Yüzde 18,45 Domates: Yüzde 15,24

Yüzde 15,24 Tüp gaz: Yüzde 14,16

Yüzde 14,16 Buğday unu: Yüzde 13,48

Yüzde 13,48 Ayçiçek yağı: Yüzde 13,27

Yüzde 13,27 Kesme şeker: Yüzde 12,76

Yüzde 12,76 Evcil hayvan gıda ürünleri: Yüzde 12,47

Kasım ayında fiyatı en çok azalan ürünler