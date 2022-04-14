Dünyanın en büyük otomobil etkinliklerinden olan New York Otomobil Fuarı kapsamında 'Dünyada Yılın En İyi Otomobilleri' ödülleri sahiplerini buldu. Farklı kategorilerde dağıtılan ödüllere Hyundai'nin yeni elektrikli aracı Ioniq 5 damgasını vurdu.

Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar, yüksek dolar kuru ve vergiler sebebiyle otomobil sahibi olmak oldukça zor bir hâl almış durumda. Bunun yanı sıra dünya genelinde yaşanan çip krizi ve tedarik sorunları otomobil üretiminde aksaklıklara yol açmıştı. Durum böyle olsa da dev şirketler, yepyeni modellerini piyasaya sürmeye devam etmişti.

Şimdi ise bu otomobillerin sergilendiği 2022 Uluslararası New York Otomobil Fuarı geldi çattı. COVID-19 sebebiyle önceki yıllarda fiziksel olarak gerçekleştirilemeyen fuar, bu sene yüz yüze gerçekleştirilecek olmasıyla otomobilseverlerin ilgi odağı olmayı başardı. Gelen haberler de 24 Nisan tarihine kadar sürecek olan etkinlikte ‘Dünyada Yılın Otomobilleri’ ödüllerinin kazananlarının belli olduğunu gösterdi.

Hyundai Ioniq 5, yılın otomobili seçildi

Açıklamalara göre geçtiğimiz yıl Volkswagen’in elektrikli modeli I.D 4’ün kazandığı ‘Dünyada Yılın Otomobili’ ödülü bu sene yine bir elektrikli model olan SUV araç Hyundai Ioniq 5’e gitti. Güney Kore merkezli dev şirketin detaylarına buradan ulaşabileceğiniz Ioniq 5 modeli, bu ödül için finale kalan Kia EV6 ve Ford Mustang Mach-E’yi geride bırakmayı başardı.

Piyasaya sürüldüğünden beri dünya çapında büyük beğeni toplaya ve bu yıl içinde ülkemize geleceği aktarılan araç, bu ödüle ek olarak yine Audi E-Tron GT ve Kia EV6’yı geride bıraktı ve ‘Yılın En İyi Tasarımı’ ödülüne sahip oldu. Rakiplerine nazaran daha ucuz fiyata sahip olmasıyla dikkat çeken Ioniq 5 ayrıca, Mercedes EQS ve Audi E-Tron GT’yi geride bırakıp ‘Yılın En İyi Elektrikli Aracı’ ödülünü de kazandı. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Tesla’nın bu kategoride finale kalamaması da dikkat çekti.

New York Otomobil Fuarı’nda bunlar dışında diğer kategorilerde de ödüller dağıtıldı. Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinin araçlarının yarıştığı bu kategorilerde kazanan araçların tam listesi ise şu şekilde;

Dünyada Yılın En İyi Aracı / Elektrikli Aracı / Araç Tasarımı: Hyundai Ioniq 5

Dünyada Yılın Lüks Otomobili: Mercedes-Benz EQS

Dünyada Yılın Performans Otomobili: Audi E-Tron GT

Dünyada Yılın Şehir Otomobili: Toyota Yaris Cross