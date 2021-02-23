Hyundai, uzun zamandır beklenen ve geçtiğimiz yıllarda konsept tasarım olarak tanıttığı Hyundai 45'e son derece benzerlik gösteren Ioniq 5 adlı elektrikli otomobilini tanıttı. 4 farklı motor ve çekiş sistemine sahip Ioniq 5'in önümüzdeki aylarda satışa sunulması bekleniyor.

Koreli otomobil devi Hyundai, uzun zamandır merakla beklenen ancak yeni elektrikli modeli Ioniq 5’i tanıttı. Dijital bir şekilde gerçekleştirilen lansmanda Ioniq 5’in EGM-P platformu üzerine inşa edilen yeni mimarisi ve özellikleri açıklandı.

480 kilometre sürüş menziline sahip Ioniq 5, 2 farklı batarya seçeneği ile karşımıza çıkıyor ve Hyundai’nin yeni modelini bu yılın ortalarında satışa sunması bekleniyor. Otomobil devi, dikkat çekici teknolojik özelliklere sahip Ioniq 5’in satış fiyatını henüz açıklamadı.

Yeni Hyundai Ioniq 5, konsept otomobil 45 EV ile bir hayli benzerlik gösteriyor

Hyundai, 2019 yılında metalik detaylarla donatılmış konsept aracı Hyundai 45 EV'i tanıtmış, araba severlerin ilgisini çekmeyi başarmıştı. 45 EV tamamen bir konsept aracı olduğu için kimse tasarım ve donanımın olduğu gibi korunup gerçek bir model haline getirilmesini beklememişti ancak Hyundai sürpriz bir hamle yaptı ve Hyundai 45’le son derece benzerlik gösteren Ioniq 5’i tanıttı.

Yeni Ioniq 5 hem donanım hem de konfor olarak çok fazla özellik vadediyor. Aerodinamik konusunda başarılı çizgilere sahip Ioniq 5’in tasarımı, fütüristik detaylarla birlikte desteklenerek ortaya son derece modern ve şık bir otomobil ortaya çıkmış. Aslına bakarsanız yeni Ioniq 5, Volkswagen’in elektrikli otomobili ID 4 ile bir hayli benzetiliyor ve hatta iki modelin ölçüleri de birbirine son derece yakın.

Ioniq 5, 2 arkadan itişli ve 2 dört çeker olmak üzere toplamda 4 farklı çeker sistemine sahip. Bu seçeneklerdeki motorların hepsi 350 Nm tork devri üretiyor ve enerjilerini 58 - 73 arası kWh güce sahip bataryalardan alıyorlar.

Arkadan itişli motorların arasında 125 ve 165 kW’lık motorlar bulunuyor. 125 kW güce sahip motor saatte 0’dan 100 kilometre hıza 7,4 saniyede çıkarken, 165 kW’lık motor bu süreyi 8,5 saniyede tamamlıyor. 4 çekerli sistemlerde ön ve arka olmak üzere iki farklı elektrikli motor bulunuyor ve 120 kW’lık motor, 0’dan 100 kilometre hıza 6,1 saniyede çıkarken 155 kW gücündeki motor bu hıza 5,2 saniyede çıkıyor.

%70 oranında şarj sadece 18 dakikada elde ediliyor

Şarj konusunda da son derece iddialı olan Hyundai 400 ve 800 Volt olmak üzere iki farklı şarj çıkışlarını sürücülerin beğenisine sunuyor. 350 kW güç desteği sunan şarj istasyonlarında şarj oranını %10’dan %80’e çıkarmak sadece 18 dakika sürüyor.

Daha önce de belirttiğimiz gibi Ioniq 5 sadece motorlarıyla değil, aynı zamanda sahip olduğu teknolojik donanımıyla da ilgi çekiyor. Örneğin opsiyonel olarak satılan ancak son derece çevreci bir seçenek olan Vision Roof adlı güneş paneli, Ioniq 5’in tavanına yerleştiriliyor ve sürüş menzilinin artırılmasına olanak sağlıyor.

Ioniq 5, aynı zamanda HDA 2 isimli sürüş asistanı, şerit takip sistemi, adaptif hız sabitleyici gibi birçok güvenlik önlemine sahipken aynı zamanda sürücüye Bluelink destekli multimedya sistemi de sunuyor.