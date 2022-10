2023 BMW XM tanıtıldı. BMW, 2021'in sonunda konsept olarak tanıttığı XM isimli SUV modelini resmileştirdi. 2023 model SUV, oldukça dikkat çekici bir tasarıma ve güçlü bir motora sahip.

Almanya merkezli otomobil devi BMW, düzenlediği bir etkinlikte 2023 model SUV modeli XM'i tanıttı. Aracın ismi bir yerlerden tanıdık geliyorsa haklısınız; BMW, bu aracı 2021'in sonunda konsept olarak tanıtmıştı. Gerçekleştirilen lansman ile bu devasa otomobili resmileştirmiş oldu. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, BMW XM'e yakından bakalım.

BMW'nin yeni SUV'u, oldukça heybetli bir yapıya sahip. 5,11 metre uzunluk, 2 metre genişlik, 1,75 metre yükseklik değerine sahip olan aracın ağırlık değeri ise 2.750 kilogram olarak açıklandı. Bu rakamları betimlemek gerekirse; BMW'nin şeritlere zor sığacak bir otomobiliyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz.

Karşınızda 2023 BMW XM

Aracın tasarımına baktığımızda ise keskin hatlar görüyoruz. Bugüne dek görmediğimiz incelikte far ve gündüz aydınlatmaları ile donatılan XM, böbrek ızgaralarıyla da boy gösteriyor. Her çizgisi kendine has olan otomobilin arka kısmına baktığımızda ise yine ince aydınlatmalar görüyoruz. Ayrıca şirket, XM'in dörtlü egzoz çıkışını ikişerli bölüp, üst üste koymayı tercih etmiş ki bu da oldukça farklı bir hava katıyor.

Dış tasarımıyla ilgi çeken XM, iç kısımda da kendine hayran bırakıyor. Bu SUV'un iç kısmında, birbirlerine bağlı olan dijital gösterge ekranı ile bilgi-eğlence ekranı görüyoruz. Klasik bir vites topuzu tercih eden şirket, nappa deri döşeme kullanmış. Ayrıca bu araçta ilginç bir özellik var. Sürücüler, araçlarının sürüş moduna göre tavanlarının en az 100 LED ile aydınlatıldığını görecekler.

2023 BMW XM, yalnızca prizli hibrit motor seçeneğiyle satışa sunulacak bir SUV olarak karşımıza çıktı. Bu bağlamda; aracın içten yanmalı motoru 4.4 litrelik turboşarjlı bir V8. 483 beygir gücündeki bu motorun tork değeri 650 Nm olarak açıklandı.

8 vitesli şanzımana entegre edilen elektrik motoru ise 194 beygir gücünde ve 280 Nm tork değerine sahip. Bu iki motor bir araya geldiğinde, ortaya çıkan güç 644 beygir, 800 Nm olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik bu sadece baz model. Şirket, 2023'ün ortasında 1.000 Nm tork ve 735 beygir gücü üretecek XM Label Red isimli özel bir versiyonu sınırlı sayıda üretecek.

BMW'nin açıklamasına göre bu aracı yalnızca elektrik motoruyla kullandığınızda, 140 km/sa hıza ulaşabilecek ve 85 kilometre civarında yol alabileceksiniz. Aracın maksimum hızı ise varsayılan ayarlarda 250 km/sa olarak sınırlandırıldı. Dileyen tüketiciler, özel sürücü paketleri ile 270 km/sa hıza kadar çıkabilecekler.

2023 model BMW XM satın almak isteyen bir tüketicinin 159 bin doları gözden çıkarması gerekecek. Önümüzdeki yıl piyasaya sürülen özel versiyon ise 185 bin dolardan başlayacak fiyatlarla tüketicilere sunulacak. Aracın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Gelmesi halinde ise fiyatın 10 milyon TL civarında olması muhtemel.