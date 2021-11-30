BMW, Concept XM olarak isimlendirdiği yeni crossover modelini tanıttı. Piyasaya sürülecek nihai modelin üretim öncesi versiyonu olduğu düşünülen yüksek performanslı araç, ilgi görmesi muhtemel özelliklere sahip.

Almanya merkezli otomotiv devi BMW, düzenlediği bir etkinlikte yepyeni hibrit crossover modeli Concept XM'i tanıttı. Aracın ismindeki konsept vurgusu, bu aracın piyasaya sürülmeyeceğini düşündürüyor olsa da durum pek böyle olmayabilir. Zira sektör kaynakları, bu aracın 2023 yılında piyasaya sürülecek hibrit crossover modelinin üretim öncesi versiyonu olduğunu düşünüyorlar.

Concept XM, adından da anlayabileceğiniz üzere BMW'nin yüksek performanslı M serisinin bir üyesi olacak. Tasarımıyla zaten kendine hayran bırakacak araç, performansıyla da göz dolduracak gibi görünüyor. Peki BMW'nin önümüzdeki yıllarda piyasaya sürmesi beklenen crossover modeli tüketicilere neler sunuyor?

Karşınızda BMW Concept XM

BMW'nin yeni crossover modeli, artık iyiden iyiye benimsemek zorunda bırakıldığımız iri ızgaralarla geliyor. Bu ızgara, çevresini saran bir LED farın içerisine yerleştirilmiş durumda. Aracın diğer ön far tasarımı ise oldukça ince ve sert bir duruşa sahip. Benzer bir durum, arka kısımda da bizleri karşılıyor. İncecik şerit LED aydınlatma, Concept XM'e etkileyici bir hava katmış gibi görünüyor.

Aracın iç tasarımı da en dış tasarım kadar ilginç. Şirket, şimdilik konsept olan crossover aracında devasa bir ekran kullanıyor. Gösterge paneli ile multimedyayı birleştiren bu ekran, tüketicilere oldukça etkileyici bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Kahverengi ve karbonfiber malzemenin ahengini gördüğümüz iç tasarımda, tavan kaplamasının tamamen aydınlatılıyor oluşu da dikkatlerden kaçmıyor.

BMW Concept XM'in hibrit olacağını zaten söylemiştik. Peki bu araçta nasıl bir güç ile karşılaşacağız? Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, Concept XM'in 750 beygir gücünde ve 1.000 Nm tork değerine sahip olacağı ifade edildi. Araca güç sağlayacak V8 motora entegre edilecek hibrit sistem ise 48 kilometrelik menzil sunabiliyor. Aracın 0-100 km/sa hızlanması ise muhtemelen 4 saniyenin altında.

BMW, aracın resmi çıkış tarihi ve fiyatı ile ilgili hiçbir şey söylemedi. Ancak sektör kaynakları, 150 bin dolar civarı fiyatlardan bahsediyorlar. Bu soru işareti, çok büyük bir ihtimalle 2022 yılı içerisinde giderilmiş olacak.