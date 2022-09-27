Peugeot, küçük şehir otomobili 208'in elektrikli versiyonu E-208'i yeniledi. Artık daha güçlü bir motora sahip olan 2023 Peugeot E-208, tasarım açısından ise değişmedi.

Türkiye'de en çok satan otomobil markaları arasında yer alan Peugeot, gerçekleştirdiği bir lansman etkinliğinde 2023 model E-208'i tanıttı. Görünüş itibarıyla standart 208'e oldukça benzeyen otomobil, "E" takısından da anlayabileceğiniz üzere elektrikli motorla geliyor. Gelin hep birlikte Peugeot'nun elektrikli 208'ine yakından bakalım.

2023 model Peugeot E-208, 2019 yılından beri üretilmekte olan e-208 ile de Türkiye'de satın alabileceğiniz 208 ile de benzer bir tasarıma sahip. Bu bağlamda; şirketin birkaç yıldır neredeyse her modelinde yer alan far tasarımı, E-208'de olduğu gibi korunmuş. Aracın ızgara yapısı da mevcut modellerle genel olarak aynı. Ve evet; 2023 Peugeot E-208'in arka tarafı da büyük bir değişiklik görmedi.

Karşınızda 2023 model E-208

Elektrikli Peugeot 208, iç kısımda da mevcut 208 ile aynı özellikleri taşıyor. Öyle ki tamamen dijital yapıdaki gösterge ekranı, iç tasarımda bizleri karşılayan ilk detay olarak karşımıza çıkıyor. Bu ekrandan bağımsız olarak da bilgi-eğlence ekranını görüyoruz. Ayrıca mevcut modellerde yer alan orta konsol tasarımı da 2023 model E-208'de korunmuş durumda.

Fotoğraflar da ortaya koyuyor ki 2023 model Peugeot E-208 ile 2022 model Peugeot E-208 ve 208 arasında görünüş açısından bir fark yok. Peki ne fark var? Tüketiciler, 2023 model Peugeot E-208'i neden tercih etmeliler? İşte bu sorunun cevabı, kaputun altında yatıyor.

Peugeot'un elektrik motorlu küçük şehir otomobili, önceki nesil E-208'den daha güçlü bir elektrik motoruna sahip. Öyle ki 2023 model Peugeot E-208'de 156 beygir gücü ve 260 Nm tork değerine sahip bir elektrik motoru bulunuyor. Önceki nesil E-208'de ise 136 beygir gücünde bir elektrik motoru mevcuttu. Ayrıca 2023 E-208'de, birkaç hafta önce tanıştığımız 2023 model E-308'in yeni nesil teknolojileri kullanılıyor.

2023 model Peugeot E-208 yalnızca daha güçlü değil. Bu otomobil, önceki neslinden yüzde 10,5 fazla menzil sunabilen bir batarya kurulumuna sahip. Peugeot'un açıklamasına göre sürücüler, tam şarjla 400 kilometre yol alabilecekler. 100kW DC hızlı şarj desteği de bulunan otomobil, uygun şarj cihazıyla 25 dakikadan daha kısa bir sürede yüzde 20'den yüzde 80'e kadar şarj olabiliyor. Öte yandan; Peugeot E-308'de de gördüğümüz, aracın kendi kendine şarj olmasını sağlayan "Break" isimli sürüş modu da bu araçta yer alıyor...

Peugeot, 2023 E-208'in fiyatını ve çıkış tarihini açıklamadı. Ayrıca bu otomobilin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği de belli değil.