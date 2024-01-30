Geçtiğimiz yılın satış rakamlarının belli olmasıyla birlikte 2023 yılında en çok satış gerçekleştiren firma da belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde Volkswagen, 2023 yılında toplamda 9,24 milyon araç sattıklarını açıklamıştı. Diğer tüm rakiplerinden fazla araç satan Alman devinin "Yılın en çok otomobil satan markası" olma hayallerini ise Japon devi Toyota suya düşürdü. Toyota'nın geçen yıl otomobil satışları %7,2 oranında arttı ve toplamda satılan araç sayısı 11 milyon 233 bin 39 olarak açıklandı.

Üst üste dördüncü yılda da zirve değişmedi

Toyota'nın açıkladığı rakamlara baktığımızda, Toyota ve Lexus markalarının çatısı altında satılan toplam otomobil sayısı 10 milyon 307 bin 395 oldu. Bu markaların toplam satışı, bir önceki yıla göre %7,7 arttı. Toyota'nın yan kuruluşu olan Daihatsu da 2023'te satışlarını %3,2 oranında artırdı ve 790 bin 441 adet aracın satışını gerçekleştirdi. Hino departmanı ise bu dönemde satışlarında yaşanan %9,8'lik düşüşle yılı 135 bin 203 adet araç satışıyla kapattı.

Japonya dışındaki satışlara baktığımızda ise Toyota'nın 8 milyon 928 bin 230 adet araç satışı gerçekleştirdiğini görüyoruz ki bu da geçen yıla oranla satışların %4,1 arttığı ve Toyota'nın bu anlamda rekor kırdığı anlamına geliyor. Toyota modellerinin en çok tercih edildiği ülke ise tam 2 milyon 617 bin 33 adet otomobille ABD oldu.

Firmanın lüks otomobil departmanı olan Nexus da 2023 yılında 824 bin 258 adet otomobil satarak satışlarını tam %132 artırmayı başardı. Lexus, en çok aracı 355 bin 606 adetle Kuzey Amerika'da satmış olsa da en büyük büyüme oranını %229 ile Japonya'da yakaladı.

Diğer firmaların satış rakamları nasıl?

Geçtiğimiz yıl Volkswagen Grubu 9,24 milyon, Hyundai/Kia/Genesis 7,32 milyon araç satarken General Motors henüz satış rakamlarını açıklamadı. Stellaris ise 15 Şubat'ta satış rakamlarını açıklayacak. Bu firmaların 6 milyonu geçmeleri beklenmiyor. Nissan ise 2023 yılında 3 milyon 225 bin 632 adet otomobil satışı gerçekleştirdi.