2023 yılında en çok korsan olarak indirilen 10 dizisi açıklandı. HBO imzalı The Last of Us bu yıl zirveye otururken listede hiçbir Netflix dizisi yer almadı.

Birkaç gün sonra bitecek 2023 yılı, pek çok yeni dizinin çıkışına da sahne oldu. Her zamanki gibi bu yıl da dizileri korsan olarak izleyenlerin sayısı bir hayli fazlaydı. Torrentfreak, artık bir gelenek hâline gelen geçtiğimiz yılın “en çok korsan olarak indirilen dizileri” listesini yayımladı.

En çok korsan olarak indirilen listesinin zirvesi geçtiğimiz yıl House of the Dragon’a aitti. 2023’te bu durum değişti ve yine HBO imzalı sevilen oyun uyarlaması The Last of Us, ilk sıraya yerleşti.

2023’ün en çok korsan olarak indirilen dizileri

The Last of Us (HBO) The Mandalorian (Disney+) Loki (Disney+) Ahsoka (Disney+) Secret Invasion (Disney+) Silo (Apple TV+) Monarch: Legacy of Monsters (Apple TV+) Tulsa King (Paramount+) Gen V (Amazon Prime Video) Ted Lasso (Apple TV+)

Listenin zirvesinde The Last of Us yer alırken onu bu yıl yeni sezonları çıkan The Mandalorian ve Loki takip ediyor. İlk beşin dördünün Disney+ dizisi olması da önemli bir kısım. Bunun dışında 3 adet Apple TV+ dizisinin, birer adet de Paramount+ ve Prime Video dizisinin ilk onda olduğunu görüyoruz.

Uzun yıllar boyunca bu listeyi Game of Thrones domine etmişti. Ancak son birkaç yıldır bu durum sürekli değişti. 2020’de Wandavision, 2021’de ise The Mandalorian zirvedeydi. Geçtiğimiz yıl ise yine Game of Thrones evreninde geçen bir dizi olan House of the Dragon en üstte yer aldı. House of the Dragon’ın yeni sezonu 2024’te gelecek. Bu yüzden önümüzdeki yıl yine zirveye yerleşmesi muhtemel.

Netflix’in hiçbir dizisi listede yer almadı

Netflix’in hiçbir dizisinin yer almaması belki de en çok dikkat çeken kısım. Bilindiği üzere platform, 247 milyondan fazla abonesiyle alanında dünya lideri. Buna rağmen herhangi bir dizisi listeye girememiş. Bu durum, Netflix abonelerinin platformdan vazgeçmediğinin bir göstergesi olabilir.