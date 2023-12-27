Oscarlı film Parazit ile dünya çapında adını duyuran Lee Sun-kyun, otomobilinde ölü bulundu. Oyuncunun intihar ettiği düşünülüyor.

Oscar ödüllü Parazit filminin başrollerinden biri olan Lee Sun-kyun, otomobilinde ölü bulundu. Reuters'ın haberine göre Lee, öldüğünde araçla birlikte yanar durumdaki kömürlerin yanındaydı. Bu yüzden de aktörün intihar ettiği düşünülüyor. Lee Sun-kyun, henüz 48 yaşındaydı.

Olay, Lee'nin eşinin evde bir intihar notuna benzeyen bir not bulmasıyla açığa çıktı. İntiharından önce Lee, Güney Koreli yetkililerin soruşturması altındaydı. Lee'nin hakkında, uyuşturucu kullandığı yönünde suçlamalar bulunuyordu. Bu soruşturma kapsamında Lee, hafta sonu polise tam 19 saat ifade vermişti. Soruşturma sonrasında aktörün televizyon ve reklam işlerini kaybettiği bilgisi paylaşılmaya başlanmıştı.

Hakkında uyuşturucu kullanma iddiaları vardı

Parazit filminde Lee, evin gerçek sahibi olan varlıklı Park ailesinin "babası" olarak karşımıza çıkmıştı. 1975 doğumlu olan Lee, Parazit ile büyük çıkışını gerçekleştirmeden önce çok sayıda Kore dizisinde rol almıştı. Daha sonra da Apple TV+'ın ilk Korece dizisi olan Dr. Brain'de başrolü almıştı.

Parazit filmindeki rolüyle Lee, 2020 yılında SAG Ödüllerinde Bir Filmde Öne Çıkan Performans ödülünü almıştı. Lee'nin karısı ve iki çocuğu bulunuyordu. 2020 Oscar Ödüllerinde En İyi Film seçilen Parazit, ödüllerin tarihindeki İngilizce olmadığı hâlde bu ödülü almayı başaran ilk yapım olmuştu. Film, dünya çapında da pek çok festivalden ödülle dönmeyi başarmıştı.