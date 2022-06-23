Honda, tasarımını yenilediği Accord'u test ederken kameralara yakalandı. Yoğun kamuflaj altında görüntülenen otomobil, ön ve arka kısımda dikkat çeken yeniliklere sahip olacak gibi görünüyor.

Japon otomobil devi Honda, yıllar sonra yeniden üretimine başladığı Accord'u yenilemeye hazırlanıyor. Şirket, muhtemelen birkaç ay içerisinde bir lansman gerçekleştirecek ve 2023 model Accord'u otomobil tutkunlarının beğenisine sunacak. Şimdiyse bu modelle ilgili bir gelişme yaşandı. Yeni Accord, ilk kez görüntülendi. Ancak ağır kamuflaj, Accord'un detaylarını gizliyor.

Sektör kaynaklarının iddialarına göre yeni Accord'un gövdesi, mevcut kasa ile aynı olacak. Ancak ön ve arka tarafın baştan aşağı yenileneceği söyleniyor. Hoş; bu durum paylaşılan görüntülerde de kendisini gösteriyor. Accord'a yan profilden bakıp mevcut kasayı göz önünde bulundurduğumuzda, pek de bir fark göremiyoruz. Ancak arka ve ön aydınlatmalarla birlikte diğer detaylar, ufaktan da olsa fark ediliyor.

Karşınızda 2023 model Honda Accord

Honda Accord'da kafa karıştıran hususlardan bir tanesi, aracın ön ızgarası. Piyasadaki modelde kaputtan aşağı doğru uzanan bir çıkıntıya sahip olan ızgara, bu kez değişmiş olabilir. Çünkü şirket, farlardan başlayıp logonun olduğu yerde birleşen dört kollu bir kamuflaj çalışması yapmış. Bu kamuflaj, aracı gizlemek için mi yapıldı yoksa yeni ızgarayı mı kapatıyor net değil.

Sektör kaynaklarına göre Honda, 2023 model Accord'un mevcut motorunu koruyacak. Piyasadaki versiyon, 1.5 litrelik 194 beygir gücündeki dört silindirli motora sahipti. Ancak 2023 model Accord'u hibrit motor seçeneği ile sunulabileceği ifade ediliyor. Honda'nın düzenleyeceği lansman, Accord'la ilgili tüm gizemlerin açığa çıkmasını sağlayacak.