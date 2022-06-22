Volkswagen, Elektrikli Sedan Modelinin Tasarımını Paylaştı

Volkswagen elektrikli sedan aracı ID.Areo’nun 27 Haziran’da tanıtılacak versiyonuna ait çizimleri paylaştı. İlk etapta 2023’ün ikinci çeyreğinden itibaren Çin’de satışa sunulacak otomobilin yılın sonlarına doğru Kuzey Amerika ve Avrupa pazarına giriş yapması bekleniyor.

Volkwagen’in geliştirdiği ilk elektrikli sedan modelinden yeni görüntüler ve ipuçları gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde test sürüşü sırasında görüntülenen ve Passat sedanın yerini alması beklenen “Aero B”nin tasarımıyla ilgili yeni çizimler paylaşıldı.

Üretim versiyonunun adı ID.Aero olacak olan otomobilin, üretime en yakın konsept haliyle 27 Haziran’da tanıtılması bekleniyor. 2023 yılında yollarda olması planlanan elektrikli araç ilk olarak Çin’de daha sonra ise Amerika ve Avrupa’da yollarda olacak.

“Aero B” resmi olarak teyit edilmiş oldu

Otomobil, Volkswagen’in elektrikli ID ailesinin diğer üyeleri gibi MEB platformu kullanılarak üretilecek. Volkswagen tarafından paylaşılan görüntülerle, daha önce deneme sürüşünde aracı gizlemek için Jetta’dan esinlenmesiyle dikkat çeken otomobil resmi olarak teyit edilmiş oldu.

Çizimlerden de anlaşılacağı gibi otomobil alçak ön kaput, ince LED farları ve logoda birleşmiş ince ışık şeridiyle diğer ID modellerine benziyor. Tampon kısmında yer alan üçgen şeklindeki dikey hava girişleri ve etrafında yer alan detaylar otomobilin şık ve sportif görünmesini sağlıyor.

Adının önündeki ID'den de anlaşılacağı gibi, bu konsept araç tamamen elektrikli ve VW'nin ID elektrikli serisindeki ilk sedan. Volkswagen'e göre ise bu otomobil, "olağanüstü aerodinamik, zarif tasarım ve geniş alana sahip" bir limuzin. Elektrikli otomobilin arka bölümünde ince bir LED şeritle birbirine bağlanmış petek desenli stoplar yer alıyor.



Çizimde kapı kolları gözükmüyor ancak daha önceki ortaya çıkan görüntülerde kapı kollarının gizli olarak kullanılacağını tahmin ediyoruz.Elektrikli Passat’a yandan baktığımız zaman ise gümüş-siyah karışımı büyük jantlar ve geniş hatları oldukça dikkat çekiyor.

Bu çizimler konsept olduğu için üretilecek versiyonda elbette ufak tefek değişiklikler olacaktır. Volkswagen’in ilk elektrikli sedanının teknik detayları henüz belli değil fakat daha önce çıkan iddialara göre otomobil 700 km’ye kadar menzil sağlayan 84 kWsa’lik bir bataryaya sahip olabilir.