  • 2023 Yılına Kadar İçecek Ambalajlarına Depozito Uygulanacak

2. Poşet Dalgası: İçecek Ambalajlarına da Depozito Uygulanacak

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Son zamanlarda plastik poşete gelen ücretin ardından içecek ambalajlarına da depozito uygulanacak.

Plastik poşetlerin ücretli olmasının ardından içecek ambalajlarına da depozito uygulanacağı açıklandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı bir açıklamada “2023’e kadar tüm içecek ambalajlarında depozito uygulamasına geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

Poşet kullanımının yüzde 65 azaltıldığı belirtilirken yeni projeyle sıfır atık hedefleniyor. Kurum, Antalya’da “2023’e Doğru Türkiye’de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı”nda bildirgeyi açıkladı. Projenin 2023 yılına kadar tüm kamu kurum ve kuruluşlarda uygulamaya geçileceği de belirtildi.
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Kaynak : https://tr.sputniknews.com/ekonomi/201901201037190767-icecek-ambalaj-depozito/
Etiketler: Ambalajlı içecek, Depozito
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