Geçmişimizi hatırlamak bazen hoş olmasa da geriye dönüp baktığımızda "Neler yaşamışız be!" dediğimiz anlar mutlaka oluyordur.
2023'ün özeti şeklinde hazırladığımız testimizde kaçka kaç yapabileceksin? Sorularımız 2023'te yaşanan gelişmeleri hatırlamana yardımcı olabilir.
A Millî Kadın Voleybol Takımı, final maçında hangi ülkeye karşı galibiyet kazandı?
A) İtalya
B) Almanya
C) Macaristan
D) Sırbistan
NASA ve Japonya'nın uzaya fırlatmaya hazırladığı ahşap uydu, hangi ağaçtan üretildi?
A) Manolya
B) Çam
C) Defne
D) Dut
Yapay zekâ konusunu ele alalım şimdi. Google'ın bu sene tanıttığı yapay zekâ modelinin ismi neydi?
A) Board
B) Bard
C) Bird
D) Bord
Yapay zekâ destekli ekransız ve giyilebilir akıllı telefon üreten Humane çalışanları, hangi şirketten ayrılıp kendi şirketini kurdu?
A) Apple
B) Google
C) Amazon
D) Xiaomi
Apple'ın WWDC etkinliğinde tanıttığı sanal gerçeklik gözlüğü Vision Pro, kaç dolardan satışa sunulacak?
A) 2499
B) 4500
C) 3499
D) 4099
Sanal gerçeklik demişken... Dünyaca ünlü gözlük markası RayBan, hangi firma ile sanal gerçeklik gözlüğü için anlaştı?
A) Snapchat
B) Amazon
C) Google
D) Meta
NFT piyasasında 2023'ün en pahalı NFT'si, bunlardan hangisi olabilir?
A) Ringers #879 (The Goose)
B) CryptoPunks #5066
C) Bored Ape Yacht Club #7090
D) CryptoPunk #3307
Ünlü elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye otomobil piyasasına hangi ayda giriş yaptı?
A) Mayıs
B) Şubat
C) Haziran
D) Nisan
Çinli otomobil devlerinden DFSK, Türkiye'de kaç model satmaya hazırlandı?
A) 11
B) 10
C) 15
D) 9
Hangi çevrim içi oyun satın alma platformu Türk lirasından vazgeçip dolar kullanmaya başladı?
A) Epic Games
B) Xbox.com
C) Steam
D) Windows Oyun Mağazası
Güncel verilere göre en çok kazandıran halka arz bunlardan hangisi olabilir? (Yatırım tavsiyesi değildir.)
A) SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR)
B) Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ONCSM)
C) Astor Enerji A.Ş. (ASTOR)
D) Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE)
Hatırlarsanız OpenAI CEO'su Sam Altman, şirketten ani bir kararla kovulmuştu. Peki Altman, sonrasında hangi şirketin yapay zekâ departmanına geçici olarak geçmişti?
A) Microsoft
B) Apple
C) Google
D) Meta
Sinema ve dizi sektörüne büyük etkisi olan SAG AFTRA grevinin temel sebebi neydi?
A) Maaş güvencesi
B) Çalışma şartları
C) Sözleşme değişikliği
D) İş güvencesi
18 Haziran 2023'te 5 milyarderin öldüğü OceanGate denizaltı, hangi amaçla okyanusun derinliklerine indi?
A) Keşfedilmemiş deniz canlılarını görmek için
B) Sular altında kalmış antik kentleri keşfetmek için
C) Titanik kalıntılarını görmek için
D) Okyanusta ölen insanların cesetlerini çıkarmak için
Sonuçları alalım! Kaç soruyu doğru cevapladınız?
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