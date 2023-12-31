Nasıl Bittiğini Anlayamadığımız 2023 Yılına Ne Kadar Hakimsin? [TEST]

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Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. Her ne kadar gündemde can sıkan olaylar olsa da, keyif verici gelişmeler de yaşanmadı değil.

Geçmişimizi hatırlamak bazen hoş olmasa da geriye dönüp baktığımızda "Neler yaşamışız be!" dediğimiz anlar mutlaka oluyordur. 

2023'ün özeti şeklinde hazırladığımız testimizde kaçka kaç yapabileceksin? Sorularımız 2023'te yaşanan gelişmeleri hatırlamana yardımcı olabilir.

Not: Depremleri unuttuğumuz için değil, teste malzeme olarak görmediğimiz için eklemeyi uygun bulmadık.

A Millî Kadın Voleybol Takımı, final maçında hangi ülkeye karşı galibiyet kazandı?

a milli kadın voleybol, şampiyon

A) İtalya

B) Almanya

C) Macaristan

D) Sırbistan

CEVAP

NASA ve Japonya'nın uzaya fırlatmaya hazırladığı ahşap uydu, hangi ağaçtan üretildi?

nasa, japonya, ahşap uydu

A) Manolya

B) Çam

C) Defne

D) Dut

CEVAP

Yapay zekâ konusunu ele alalım şimdi. Google'ın bu sene tanıttığı yapay zekâ modelinin ismi neydi?

google, yapay zeka

A) Board

B) Bard

C) Bird

D) Bord

CEVAP

Yapay zekâ destekli ekransız ve giyilebilir akıllı telefon üreten Humane çalışanları, hangi şirketten ayrılıp kendi şirketini kurdu?

humane ai pin

A) Apple

B) Google

C) Amazon

D) Xiaomi

CEVAP

Apple'ın WWDC etkinliğinde tanıttığı sanal gerçeklik gözlüğü Vision Pro, kaç dolardan satışa sunulacak?

apple vision pro, apple

A) 2499

B) 4500

C) 3499

D) 4099

CEVAP

Sanal gerçeklik demişken... Dünyaca ünlü gözlük markası RayBan, hangi firma ile sanal gerçeklik gözlüğü için anlaştı?

rayban, sanal gerçeklik

A) Snapchat

B) Amazon

C) Google

D) Meta

CEVAP

NFT piyasasında 2023'ün en pahalı NFT'si, bunlardan hangisi olabilir?

nft

A) Ringers #879 (The Goose)

B) CryptoPunks #5066

C) Bored Ape Yacht Club #7090

D) CryptoPunk #3307

CEVAP

Ünlü elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye otomobil piyasasına hangi ayda giriş yaptı?

tesla

A) Mayıs

B) Şubat

C) Haziran

D) Nisan

CEVAP

Çinli otomobil devlerinden DFSK, Türkiye'de kaç model satmaya hazırlandı?

çin, otomobil, dfsk

A) 11

B) 10

C) 15

D) 9

CEVAP

Hangi çevrim içi oyun satın alma platformu Türk lirasından vazgeçip dolar kullanmaya başladı?

oyun, platform oyunları, dolar

A) Epic Games

B) Xbox.com

C) Steam

D) Windows Oyun Mağazası

CEVAP

Güncel verilere göre en çok kazandıran halka arz bunlardan hangisi olabilir? (Yatırım tavsiyesi değildir.)

halka arz, borsa

A) SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR)

B) Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ONCSM)

C) Astor Enerji A.Ş. (ASTOR)

D) Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE)

CEVAP

Hatırlarsanız OpenAI CEO'su Sam Altman, şirketten ani bir kararla kovulmuştu. Peki Altman, sonrasında hangi şirketin yapay zekâ departmanına geçici olarak geçmişti?

sam altman, openai

A) Microsoft

B) Apple

C) Google

D) Meta

CEVAP

Sinema ve dizi sektörüne büyük etkisi olan SAG AFTRA grevinin temel sebebi neydi?

hollywood, grev

A) Maaş güvencesi

B) Çalışma şartları

C) Sözleşme değişikliği

D) İş güvencesi

CEVAP

18 Haziran 2023'te 5 milyarderin öldüğü OceanGate denizaltı, hangi amaçla okyanusun derinliklerine indi?

oceangate, denizaltı

A) Keşfedilmemiş deniz canlılarını görmek için

B) Sular altında kalmış antik kentleri keşfetmek için

C) Titanik kalıntılarını görmek için

D) Okyanusta ölen insanların cesetlerini çıkarmak için

CEVAP

Sonuçları alalım! Kaç soruyu doğru cevapladınız?

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