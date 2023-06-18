Her ne kadar derslerde soru çözmek bazen sıkıcı olsa da özellikle genel kültür sorularıyla kendimizi test etmek her zaman keyifli olmuştur.
Bugün, biraz Türkiye'den biraz dünyadan biraz da evrenin geri kalanından soracağımız sorularla kendinizi test edebilirsiniz.
1 milyar saniye kaç yıla denk gelmektedir?
A) 1 yıl
B) 11 yıl
C) 24 yıl
D) 32 yıl
Türkiye'de üretilen elektrikte en çok kullanılan kaynak hangisidir?
A) Doğal gaz
B) Petrol
C) Güneş
D) Kömür
Atmosferin yeryüzüne en yakın olan en alt tabakasının ismi nedir?
A) İyonosfer
B) Termosfer
C) Troposfer
D) Stratosfer
Anadolu'da Türkçeyi ilk kez resmi dil ilan eden beylik hangisidir?
A) Osmanoğulları
B) Tekeoğulları
C) Karamanoğulları
D) Aydınoğulları
Uzaya giden ilk canlı nedir?
A) Maymun
B) Köpek
C) İnsan
D) Su ayısı
İran'ın başkenti neresidir?
A) Şam
B) Tahran
C) Rabat
D) Bağdat
Eurovision'a ilk katıldığımız 1975 yılında Türkiye'yi temsil eden şarkı hangisidir?
A) Aman Petrol
B) Gözlerinin Hapsindeyim
C) Seninle Bir Dakika
D) Sufi
Budizm'de ulaşılabilecek en üst mertebeye ne denir?
A) Buda
B) Nirvana
C) Mahayana
D) Maitreya
Hangisi periyodik tabloda bulunan bir element değildir?
A) Demir
B) Hidrojen
C) Oksijen
D) Su
Aşağıdaki ülkelerden hangisinin nüfusu İstanbul'dan daha fazladır?
A) İsviçre
B) Norveç
C) Hollanda
D) Belçika
Samanyolu Galaksisi'nin en yakınında yer alan, hatta 1 milyar yıl sonra Samanyolu'na çarpacak olan galaksinin ismi nedir?
A) Andromeda
B) Küçük Macellan Bulutu
C) Spindle
D) Üçgen gökadası
Güneş burcu Aslan olan bir kişi hangi tarihler arasında doğmuş olmalıdır?
A) 24 Eylül - 23 Ekim
B) 23 Temmuz - 23 Ağustos
C) 22 Haziran - 22 Temmuz
D) 22 Aralık - 20 Ocak
Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ilk Türk yazarımız kimdir?
A) Orhan Pamuk
B) Yaşar Kemal
C) Sait Faik Abasıyanık
D) Orhan Kemal
Dünya'daki bir ışık, ne kadar sürede Ay'a ulaşır?
A) 1,3 saniye
B) 1,2 dakika
C) 34,5 saniye
D) 9,6 saniye
Voleybol toplamda kaç kişiyle oynanır?
A) 14
B) 12
C) 10
D) 8