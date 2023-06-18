YKS Birincilerinin Bile Tamamını Çözemeyeceği Bu Genel Kültür Testinde Kaçta Kaç Yaparsın?

17 dk okuma süresi
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Her şeyi bilen öğretmenlerimizin bile muhtemelen tamamını çözemeyeceği bir genel kültür testiyle karşınızdayız. Farklı konulardan hazırladığımız bu soruların kaçta kaçını çözebileceksin.

Her ne kadar derslerde soru çözmek bazen sıkıcı olsa da özellikle genel kültür sorularıyla kendimizi test etmek her zaman keyifli olmuştur. 

Bugün, biraz Türkiye'den biraz dünyadan biraz da evrenin geri kalanından soracağımız sorularla kendinizi test edebilirsiniz.

1 milyar saniye kaç yıla denk gelmektedir?

A) 1 yıl

B) 11 yıl

C) 24 yıl

D) 32 yıl

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Türkiye'de üretilen elektrikte en çok kullanılan kaynak hangisidir?

A) Doğal gaz

B) Petrol

C) Güneş

D) Kömür

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Atmosferin yeryüzüne en yakın olan en alt tabakasının ismi nedir?

A) İyonosfer

B) Termosfer

C) Troposfer

D) Stratosfer

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Anadolu'da Türkçeyi ilk kez resmi dil ilan eden beylik hangisidir?

A) Osmanoğulları

B) Tekeoğulları

C) Karamanoğulları

D) Aydınoğulları

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Uzaya giden ilk canlı nedir?

A) Maymun

B) Köpek

C) İnsan

D) Su ayısı

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İran'ın başkenti neresidir?

A) Şam

B) Tahran

C) Rabat

D) Bağdat

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Eurovision'a ilk katıldığımız 1975 yılında Türkiye'yi temsil eden şarkı hangisidir?

A) Aman Petrol

B) Gözlerinin Hapsindeyim

C) Seninle Bir Dakika

D) Sufi

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Budizm'de ulaşılabilecek en üst mertebeye ne denir?

A) Buda

B) Nirvana

C) Mahayana

D) Maitreya

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Hangisi periyodik tabloda bulunan bir element değildir?

A) Demir

B) Hidrojen

C) Oksijen

D) Su

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Aşağıdaki ülkelerden hangisinin nüfusu İstanbul'dan daha fazladır?

A) İsviçre

B) Norveç

C) Hollanda

D) Belçika

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Samanyolu Galaksisi'nin en yakınında yer alan, hatta 1 milyar yıl sonra Samanyolu'na çarpacak olan galaksinin ismi nedir?

A) Andromeda

B) Küçük Macellan Bulutu

C) Spindle

D) Üçgen gökadası

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Güneş burcu Aslan olan bir kişi hangi tarihler arasında doğmuş olmalıdır?

A) 24 Eylül - 23 Ekim

B) 23 Temmuz - 23 Ağustos

C) 22 Haziran - 22 Temmuz

D) 22 Aralık - 20 Ocak

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Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ilk Türk yazarımız kimdir?

A) Orhan Pamuk

B) Yaşar Kemal

C) Sait Faik Abasıyanık

D) Orhan Kemal

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Dünya'daki bir ışık, ne kadar sürede Ay'a ulaşır?

A) 1,3 saniye

B) 1,2 dakika

C) 34,5 saniye

D) 9,6 saniye

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Voleybol toplamda kaç kişiyle oynanır?

A) 14

B) 12

C) 10

D) 8

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