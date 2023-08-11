Kendini Ortalama Birinden Daha Kültürlü Sananları Fena Bozacak Bu Testte Kaçta Kaç Yapabilirsin?

13 dk okuma süresi
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Coğrafya ağırlıklı olmak üzere çeşitli kategorilerden 11 adet sorumuz bulunuyor. Hepsini doğru cevaplayabilmek öyle her yiğidin harcı değil.

Testi çözerken doğru cevap sayınız az olursa moralleri bozmak yok, herkes ortalama biri olabilir. Bu gerçekle yüzleşebilmeniz gerekiyor.

E ne de olsa bir İlber Ortaylı kolay yetişmiyor, kendinizi geliştirmeye tam gaz devam! Bu test de günlük bilgi dozunuzu almanızı sağlayacak.

Mustafa Kemal Atatürk'ün memleketini herkes biliyor. Peki nüfusa kayıtlı olduğu şehri sorsak?

A. Samsun
B. Ankara
C. Gaziantep
D. İzmir

CEVAP

30 yaşındaki, 80 kg ağırlığındaki ortalama bir erkeğin toplam kemik ağırlığı aşağı yukarı ne kadardır?

A. 3 kg
B. 16 kg
C. 25 kg
D. 32 kg

CEVAP

Yunan mitolojisinden aşina olduğumuz Olimpos Dağı, gerçekte Türkiye'nin bir yerlerinde! Peki hangi dağımız olabilir?

A. Uludağ (Bursa)
B. Bozdağ (İzmir)
C. Bey Dağları (Antalya)
D. Menteşe Dağları/Oyuklu Dağı (Muğla)

CEVAP

Şener Şen'in "Ziya" karakterini canlandırdığı Yeşilçam filmi hangisiydi?

atma ziya hangi film

A. Bizim Aile
B. Neşeli Günler
C. Aile Şerefi
D. Gülen Gözler

CEVAP

Hem kendisinin hem de komşularının denize kıyısı olmayan sadece iki ülke var. Bunlar hangileri olabilir?

coğrafya soruları

A. Lihtenştayn & Özbekistan
B. San Marino & Afganistan
C. Andorra & Çekya
D. İsviçre & Tacikistan

CEVAP

Amazon kadınları Türkiye'nin hangi şehrinde yaşamıştır?

A. Çanakkale
B. Samsun
C. İzmir
D. Antalya

CEVAP

Lira para birimini kullanan tek ülke biz değiliz. Peki, başka hangi iki ülkenin daha para birimidir?

türk lirası

A. İran & Irak
B. Suriye & Lübnan
C. Umman & Yemen
D. Filistin & Bahreyn

CEVAP

Dünyada başka bir ülkenin içinde yer alan üç ülke var. Hangisi bunlardan biri değildir?

ülkeler

A. Vatikan (İtalya)
B. San Marino (İtalya)
C. Lihtenştayn (Belçika)
D. Lesotho (Güney Afrika Cumhuriyeti)

CEVAP

Hangi film, Christopher Nolan'ın Oppenheimer öncesi çektiği son dört filminden biri değildir?

A. Dunkirk
B. Tenet
C. Interstellar
D. Inception

CEVAP

Aşağıdaki ülkelerden hangisinin Avrupa'da bir toprak parçası vardır? (Çok küçük bir parçası bulunuyor)

avrupa

A. Kırgızistan
B. Kazakistan
C. Tacikistan
D. Özbekistan

CEVAP

Ve son soru: Hangi ülkenin Orta Doğu'da toprağı yoktur?

orta doğu

A. Türkiye
B. Mısır
C. Yemen
D. Libya

CEVAP

Var mı full çekebilen?

bilgili çocuk
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