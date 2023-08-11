Testi çözerken doğru cevap sayınız az olursa moralleri bozmak yok, herkes ortalama biri olabilir. Bu gerçekle yüzleşebilmeniz gerekiyor.
E ne de olsa bir İlber Ortaylı kolay yetişmiyor, kendinizi geliştirmeye tam gaz devam! Bu test de günlük bilgi dozunuzu almanızı sağlayacak.
Mustafa Kemal Atatürk'ün memleketini herkes biliyor. Peki nüfusa kayıtlı olduğu şehri sorsak?
A. Samsun
B. Ankara
C. Gaziantep
D. İzmir
30 yaşındaki, 80 kg ağırlığındaki ortalama bir erkeğin toplam kemik ağırlığı aşağı yukarı ne kadardır?
A. 3 kg
B. 16 kg
C. 25 kg
D. 32 kg
Yunan mitolojisinden aşina olduğumuz Olimpos Dağı, gerçekte Türkiye'nin bir yerlerinde! Peki hangi dağımız olabilir?
A. Uludağ (Bursa)
B. Bozdağ (İzmir)
C. Bey Dağları (Antalya)
D. Menteşe Dağları/Oyuklu Dağı (Muğla)
Şener Şen'in "Ziya" karakterini canlandırdığı Yeşilçam filmi hangisiydi?
A. Bizim Aile
B. Neşeli Günler
C. Aile Şerefi
D. Gülen Gözler
Hem kendisinin hem de komşularının denize kıyısı olmayan sadece iki ülke var. Bunlar hangileri olabilir?
A. Lihtenştayn & Özbekistan
B. San Marino & Afganistan
C. Andorra & Çekya
D. İsviçre & Tacikistan
Amazon kadınları Türkiye'nin hangi şehrinde yaşamıştır?
A. Çanakkale
B. Samsun
C. İzmir
D. Antalya
Lira para birimini kullanan tek ülke biz değiliz. Peki, başka hangi iki ülkenin daha para birimidir?
A. İran & Irak
B. Suriye & Lübnan
C. Umman & Yemen
D. Filistin & Bahreyn
Dünyada başka bir ülkenin içinde yer alan üç ülke var. Hangisi bunlardan biri değildir?
A. Vatikan (İtalya)
B. San Marino (İtalya)
C. Lihtenştayn (Belçika)
D. Lesotho (Güney Afrika Cumhuriyeti)
Hangi film, Christopher Nolan'ın Oppenheimer öncesi çektiği son dört filminden biri değildir?
A. Dunkirk
B. Tenet
C. Interstellar
D. Inception
Aşağıdaki ülkelerden hangisinin Avrupa'da bir toprak parçası vardır? (Çok küçük bir parçası bulunuyor)
A. Kırgızistan
B. Kazakistan
C. Tacikistan
D. Özbekistan
Ve son soru: Hangi ülkenin Orta Doğu'da toprağı yoktur?
A. Türkiye
B. Mısır
C. Yemen
D. Libya
Var mı full çekebilen?