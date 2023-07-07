Elektrikli Dacia Spring, Türkiye pazarına giriş yaptı. Şık bir tasarıma ve lüks hissettiren kokpite sahip olan otomobil, lansman özel fiyatıyla Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobil oldu. Peki 2024 Dacia Spring neler sunuyor ve kaç para?

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alan Dacia, bir süredir bazı ülkelerde de sattığı Spring isimli otomobilini nihayet Türkiye'ye getirdi. Üstelik Dacia Spring, Türkiye'deki en ucuz elektrikli araba olarak piyasaya sürüldü. Dikkat çekici tasarıma ve özelliklere sahip olan elektrikli Spring, Türkiye'de çok satacak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte 2024 Dacia Spring'in özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Hiç fena sayılmayan bir tasarıma sahip olan elektrikli Dacia Spring'de markanın son dönemlerde kullandığı yeni logo bulunuyor. Araçta kullanılan LED far tasarımı, bu logo ile bir bütün halinde bizleri karşılıyor. Logo demişken, pek çok elektrikli otomobilin aksine Dacia, Spring'in şarj portunu logonun altına yerleştirdi. Oldukça şık görünen tasarım bile tek başına tercih nedeni olacak gibi görünüyor.

Karşınızda 2024 model Dacia Spring!

Dacia'nın A segmentindeki SUV otomobili, arka kısmında devasa puntolarla yazılmış Dacia ibaresini barındırıyor. Arka aydınlatma tasarımı ise halihazırda satılmakta olan Dacia otomobillerle oldukça benzer. Arka kısımdan bahsediyorken atlamayalım, bu otomobilin küçük göründüğüne bakmayın. Aracın 290 litrelik bagaj hacmi, ihtiyaç duyulduğu zaman 620 litreye kadar genişletilebiliyor.

Dacia Spring'in iç tasarımı, bugüne kadar gördüğümüz tüm Dacia otomobillerden daha lüks. Bu bağlamda; aracın orta konsolunda 7 inç boyutunda bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. Bu bilgi-eğlence ekranı Android Auto ve Apple CarPlay desteği sunuyor. Öte yandan; geri görüş kamerası da yine bu ekrana entegre. Dacia, uygun fiyatlı bir marka olmasına rağmen, daha çok premium araçlarda gördüğümüz döner vites tasarımını tercih etti.

Dacia'nın Türkiye'deki yeni elektrikli otomobili, yeni nesil teknolojik özelliklere de sahip. Bu bağlamda; araçta Aktif Acil Fren Sistemi (AEBS), Hız Sınırlayıcı ve Hız Sabitleyici (Cruise Control) ve Arka Park Sensörü gibi özellikler bulunuyor. ABS, ESP, elektronik fren gücü dağılımı ve 6 hava yastığı gibi özellikler de standart olarak sunuluyor.

Biraz da kaput altına bakalım. "Extreme" donanım paketi ile satılacak Dacia Spring'de "Electric 65" isimli bir elektrik motoru var. 65 hp'ye denk gelen 48 kW'lık bu motor, şehir içi kullanımda 320 kilometre menzil sunan bir batarya ile eşleştirildi. Dacia, aracın şehirlerarası yolculuklarda 220 kilometre civarı menzil sunacağını söylüyor. DC hızlı şarj destekli istasyonlara gittiğinizde, Spring'i bir saat civarında yüzde 80'e kadar şarj edebileceksiniz. Tabi isterseniz evinizdeki priz veya evinize kuracağınız şarj cihazı sistemi ile de aracı şarj edebileceksiniz.

Dacia Spring Türkiye lansman özel fiyatı:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat Electric 65, Elektrikli Extreme, Otomatik 875.000 TL

Dacia güncel fiyat listesi için: