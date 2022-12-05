Renault'un alt markası Dacia, fiyat listesini güncelledi. Şirketin pek çok modeli, yeni aya zamlı başladı...

Dacia'nın Aralık 2022 güncel fiyat listesi açıklandı. Yapılan açıklamalara baktığımızda, 2022 model Sandero'nun artık Türkiye'de olmadığını görüyoruz. Yeni Sandero ise Aralık 2022'de Dacia'nın rekor oranda zamlanan modeli oldu.

Peki Dacia sıfır araba fiyatları ne kadar? Bu içeriğimizde, Dacia Aralık 2022 sıfır araba ve opsiyon fiyat listelerine yakından bakacağız. Fiyatları Dacia'dan temin ettiğimizi belirtelim.

Dacia araba fiyatları - Aralık 2022

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı Yeni Sandero 458.000 TL 467.900 TL (%2,16 zam) Sandero Stepway 433.900 TL 443.000 TL (%2,0 zam) Yeni Sandero Stepway 450.000 TL 459.000 TL (%2,0 zam) Duster 466.000 TL 474.000 TL (%1,72 zam) Yeni Duster 513.900 TL 512.900 TL zam yok Yeni Jogger 555.000 TL 555.000 TL zam yok

Yeni Sandero fiyatları - Aralık 2022

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Essential, Otomatik 467.900 TL

Yeni Sandero opsiyon fiyatları - Aralık 2022

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 3.500 TL Essential Yedek Lastik 3.500 TL Essential Özel Renk 3.500 TL Essential Arka park sensörü 2.500 TL Essential

Sandero Stepway fiyatları - Aralık 2022

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Comfort, Manuel 443.000 TL 1.0 Turbo 100 bg, Benzinli Comfort, Manuel 456.000 TL 1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Prestige, Otomatik 519.000 TL

Sandero Stepway opsiyon fiyatları - Aralık 2022

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 3.500 TL Comfort, Prestige Arka park sensörü 2.500 TL Comfort Media Display 8.750 TL Comfort Navigasyon Paketi 4.250 TL Prestige Teknoloji Paketi 8.250 TL Prestige Sürüş Destek Paketi 5.500 TL Prestige 16" Aluminyum Jantlar 6.750 TL Prestige

Yeni Sandero Stepway fiyatları - Aralık 2022

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Essential, Manuel 459.000 TL 1.0 Turbo 100 bg, Benzinli Essential, Manuel 472.000 TL 1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Essential, Otomatik 513.000 TL 1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Expression, Otomatik 536.000 TL

Yeni Sandero Stepway opsiyon fiyatları - Aralık 2022

Opsiyon türü Fiyat Paket Yedek Lastik 3.500 TL Essential, Expression Metalik Renk 3.500 TL Essential, Expression Arka park sensörü 2.500 TL Essential, Expression Media Display 8.750 TL Essential, Expression Elektrikli Cam Tavan 17.750 TL Expression Navigasyon Paketi 4.250 TL Expression Teknoloji Paketi 8.250 TL Expression Sürüş Destek Paketi 5.500 TL Expression 16" Aluminyum Jantlar 6.750 TL Expression

Duster fiyatları - Aralık 2022

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 Turbo 90 bg 4x2, Benzinli Comfort, Manuel 474.000 TL 1.0 Turbo 100 bg 4x2, Benzinli Comfort, Manuel 531.900 TL 1.0 Turbo 100 bg 4x2, Benzinli Prestige, Manuel 551.000 TL 1.3 Turbo 150 bg 4x2, Benzinli Comfort, Otomatik 615.000 TL 1.3 Turbo 150 bg 4x4, Benzinli Comfort, Manuel 564.000 TL 1.3 Turbo 150 bg 4x2, Benzinli Prestige Plus, Otomatik 660.900 TL

Duster opsiyon fiyatları - Aralık 2022

Opsiyon türü Fiyat Paket 8" Multimedya sistemi 9.000 TL Comfort Metalik Renk 4.000 TL Comfort, Prestige, Prestige Plus 16" Aluminyum jantlar 8.000 TL Comfort Arka Park Sensörü 2.500 TL Comfort Navigasyon 4.500 TL Prestige Yüksek konsol 4.500 TL Prestige Sürüş Destek Paketi 11.750 TL Prestige Otomatik Klima 5.250 TL Prestige Dacia Kart Sistemi 5.500 TL Prestige, Prestige Plus Deri Döşeme 13.500 TL Prestige Plus 360 Derece Kamera 7.000 TL Prestige Plus Isıtmalı ön koltuklar 3.000 TL Prestige Plus

Yeni Duster fiyatları - Aralık 2022

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 Turbo 90 bg 4x2, Benzinli Essential, Manuel 512.900 TL 1.0 Turbo 100 bg 4x2, Benzinli Essential, Manuel 555.900 TL 1.0 Turbo 100 bg 4x2, Benzinli Expression, Manuel 564.000 TL 1.3 TCe150 bg 4x4, Benzinli Essential, Manuel 633.000 TL 1.3 TCe 150 bg 4x2, Benzinli Essential, Otomatik 640.000 TL 1.3 TCe 150 bg 4x2, Benzinli Journey, Otomatik 688.000 TL 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4, Dizel Essential, Manuel 705.900 TL

Yeni Duster opsiyon fiyatları - Aralık 2022

Opsiyon türü Fiyat Paket Yedek Lastik 4.500 TL Essential, Journey Deri Direksiyon 1.500 TL Essential 8" Multimedya sistemi 9.000 TL Essential Metalik Renk 4.000 TL Essential, Expression, Journey 16" Aluminyum jantlar 8.000 TL Essential Arka Park Sensörü 2.500 TL Essential Navigasyon 4.500 TL Expression Yüksek konsol 4.500 TL Expression Sürüş Destek Paketi 11.500 TL Prestige Dacia Kart Sistemi 5.500 TL Journey 360 Derece Kamera 7.000 TL Journey Isıtmalı ön koltuklar 3.000 TL Expression, Journey

Yeni Jogger fiyatları - Aralık 2022

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 Turbo 110 bg, Benzinli Essential, Manuel 555.000 TL 1.0 Turbo 100 bg, Benzinli Essential, Manuel 603.900 TL 1.0 Turbo 110 bg, Benzinli Expression, Manuel 603.900 TL 1.0 Turbo 100 bg, Benzinli Expression, Manuel 608.900 TL 1.0 Turbo 110 bg, Benzinli Extreme, Manuel 634.000 TL 1.0 Turbo 100 bg, Benzinli Extreme, Manuel 649.000 TL

Yeni Jogger opsiyonları fiyatları - Aralık 2022