Renault'un alt markası Dacia, fiyat listesini güncelledi. Şirketin pek çok modeli, yeni aya zamlı başladı...
Dacia'nın Aralık 2022 güncel fiyat listesi açıklandı. Yapılan açıklamalara baktığımızda, 2022 model Sandero'nun artık Türkiye'de olmadığını görüyoruz. Yeni Sandero ise Aralık 2022'de Dacia'nın rekor oranda zamlanan modeli oldu.
Peki Dacia sıfır araba fiyatları ne kadar? Bu içeriğimizde, Dacia Aralık 2022 sıfır araba ve opsiyon fiyat listelerine yakından bakacağız. Fiyatları Dacia'dan temin ettiğimizi belirtelim.
Dacia araba fiyatları - Aralık 2022
Model
Kasım Başlangıç Fiyatı
Aralık Başlangıç Fiyatı
Yeni Sandero
458.000 TL
467.900 TL (%2,16 zam)
Sandero Stepway
433.900 TL
443.000 TL (%2,0 zam)
Yeni Sandero Stepway
450.000 TL
459.000 TL (%2,0 zam)
Duster
466.000 TL
474.000 TL (%1,72 zam)
Yeni Duster
513.900 TL
512.900 TL zam yok
Yeni Jogger
555.000 TL
555.000 TL zam yok
Yeni Sandero fiyatları - Aralık 2022
Motor-Yakıt
Donanım-Şanzıman
Fiyat
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli
Essential, Otomatik
467.900 TL
Yeni Sandero opsiyon fiyatları - Aralık 2022
Opsiyon türü
Fiyat
Paket
Metalik Renk
3.500 TL
Essential
Yedek Lastik
3.500 TL
Essential
Özel Renk
3.500 TL
Essential
Arka park sensörü
2.500 TL
Essential
Sandero Stepway fiyatları - Aralık 2022
Motor-Yakıt
Donanım-Şanzıman
Fiyat
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli
Comfort, Manuel
443.000 TL
1.0 Turbo 100 bg, Benzinli
Comfort, Manuel
456.000 TL
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli
Prestige, Otomatik
519.000 TL
Sandero Stepway opsiyon fiyatları - Aralık 2022
Opsiyon türü
Fiyat
Paket
Metalik Renk
3.500 TL
Comfort, Prestige
Arka park sensörü
2.500 TL
Comfort
Media Display
8.750 TL
Comfort
Navigasyon Paketi
4.250 TL
Prestige
Teknoloji Paketi
8.250 TL
Prestige
Sürüş Destek Paketi
5.500 TL
Prestige
16" Aluminyum Jantlar
6.750 TL
Prestige
Yeni Sandero Stepway fiyatları - Aralık 2022
Motor-Yakıt
Donanım-Şanzıman
Fiyat
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli
Essential, Manuel
459.000 TL
1.0 Turbo 100 bg, Benzinli
Essential, Manuel
472.000 TL
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli
Essential, Otomatik
513.000 TL
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli
Expression, Otomatik
536.000 TL
Yeni Sandero Stepway opsiyon fiyatları - Aralık 2022