‘Uygun Fiyatlı SUV’ Duster da Zamlandı: Dacia, Aralık Ayı Otomobil Fiyatlarını Açıkladı

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Renault'un alt markası Dacia, fiyat listesini güncelledi. Şirketin pek çok modeli, yeni aya zamlı başladı...

Dacia'nın Aralık 2022 güncel fiyat listesi açıklandı. Yapılan açıklamalara baktığımızda, 2022 model Sandero'nun artık Türkiye'de olmadığını görüyoruz. Yeni Sandero ise Aralık 2022'de Dacia'nın rekor oranda zamlanan modeli oldu.

Peki Dacia sıfır araba fiyatları ne kadar? Bu içeriğimizde, Dacia Aralık 2022 sıfır araba ve opsiyon fiyat listelerine yakından bakacağız. Fiyatları Dacia'dan temin ettiğimizi belirtelim.

Dacia araba fiyatları - Aralık 2022

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı
Yeni Sandero 458.000 TL 467.900 TL (%2,16 zam)
Sandero Stepway 433.900 TL 443.000 TL (%2,0 zam)
Yeni Sandero Stepway 450.000 TL 459.000 TL (%2,0 zam)
Duster 466.000 TL 474.000 TL (%1,72 zam)
Yeni Duster 513.900 TL 512.900 TL zam yok
Yeni Jogger 555.000 TL 555.000 TL zam yok

Yeni Sandero fiyatları - Aralık 2022

Yeni Sandero

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Essential, Otomatik 467.900 TL

Yeni Sandero opsiyon fiyatları - Aralık 2022

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 3.500 TL Essential
Yedek Lastik 3.500 TL Essential
Özel Renk 3.500 TL Essential
Arka park sensörü 2.500 TL Essential

Sandero Stepway fiyatları - Aralık 2022

Sandero Stepway

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Comfort, Manuel 443.000 TL
1.0 Turbo 100 bg, Benzinli Comfort, Manuel 456.000 TL
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Prestige, Otomatik 519.000 TL

Sandero Stepway opsiyon fiyatları - Aralık 2022

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 3.500 TL Comfort, Prestige
Arka park sensörü 2.500 TL Comfort
Media Display 8.750 TL Comfort
Navigasyon Paketi 4.250 TL Prestige
Teknoloji Paketi 8.250 TL Prestige
Sürüş Destek Paketi 5.500 TL Prestige
16" Aluminyum Jantlar 6.750 TL Prestige

Yeni Sandero Stepway fiyatları - Aralık 2022

Yeni Sandero Stepway

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Essential, Manuel 459.000 TL
1.0 Turbo 100 bg, Benzinli Essential, Manuel 472.000 TL
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Essential, Otomatik 513.000 TL
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Expression, Otomatik 536.000 TL

Yeni Sandero Stepway opsiyon fiyatları - Aralık 2022

Opsiyon türü Fiyat Paket
Yedek Lastik 3.500 TL Essential, Expression
Metalik Renk 3.500 TL Essential, Expression
Arka park sensörü 2.500 TL Essential, Expression
Media Display 8.750 TL Essential, Expression
Elektrikli Cam Tavan 17.750 TL Expression
Navigasyon Paketi 4.250 TL Expression
Teknoloji Paketi 8.250 TL Expression
Sürüş Destek Paketi 5.500 TL Expression
16" Aluminyum Jantlar 6.750 TL Expression

Duster fiyatları - Aralık 2022

Duster

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 Turbo 90 bg 4x2, Benzinli Comfort, Manuel 474.000 TL
1.0 Turbo 100 bg 4x2, Benzinli Comfort, Manuel 531.900 TL
1.0 Turbo 100 bg 4x2, Benzinli Prestige, Manuel 551.000 TL
1.3 Turbo 150 bg 4x2, Benzinli Comfort, Otomatik 615.000 TL
1.3 Turbo 150 bg 4x4, Benzinli Comfort, Manuel 564.000 TL
1.3 Turbo 150 bg 4x2, Benzinli Prestige Plus, Otomatik 660.900 TL

Duster opsiyon fiyatları - Aralık 2022

Opsiyon türü Fiyat Paket
8" Multimedya sistemi 9.000 TL Comfort
Metalik Renk 4.000 TL Comfort, Prestige, Prestige Plus
16" Aluminyum jantlar 8.000 TL Comfort
Arka Park Sensörü 2.500 TL Comfort
Navigasyon 4.500 TL Prestige
Yüksek konsol 4.500 TL Prestige
Sürüş Destek Paketi 11.750 TL Prestige
Otomatik Klima 5.250 TL Prestige
Dacia Kart Sistemi 5.500 TL Prestige, Prestige Plus
Deri Döşeme 13.500 TL Prestige Plus
360 Derece Kamera 7.000 TL Prestige Plus
Isıtmalı ön koltuklar 3.000 TL Prestige Plus

Yeni Duster fiyatları - Aralık 2022

Dacia Duster yeni

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 Turbo 90 bg 4x2, Benzinli Essential, Manuel 512.900 TL
1.0 Turbo 100 bg 4x2, Benzinli Essential, Manuel 555.900 TL
1.0 Turbo 100 bg 4x2, Benzinli Expression, Manuel 564.000 TL
1.3 TCe150 bg 4x4, Benzinli Essential, Manuel 633.000 TL
1.3 TCe 150 bg 4x2, Benzinli Essential, Otomatik 640.000 TL
1.3 TCe 150 bg 4x2, Benzinli Journey, Otomatik 688.000 TL
1.5 Blue dCi 115 bg 4x4, Dizel Essential, Manuel 705.900 TL

Yeni Duster opsiyon fiyatları - Aralık 2022

Opsiyon türü Fiyat Paket
Yedek Lastik 4.500 TL Essential, Journey
Deri Direksiyon 1.500 TL Essential
8" Multimedya sistemi 9.000 TL Essential
Metalik Renk 4.000 TL Essential, Expression, Journey
16" Aluminyum jantlar 8.000 TL Essential
Arka Park Sensörü 2.500 TL Essential
Navigasyon 4.500 TL Expression
Yüksek konsol 4.500 TL Expression
Sürüş Destek Paketi 11.500 TL Prestige
Dacia Kart Sistemi 5.500 TL Journey
360 Derece Kamera 7.000 TL Journey
Isıtmalı ön koltuklar 3.000 TL Expression, Journey

Yeni Jogger fiyatları - Aralık 2022

Yeni Jogger

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 Turbo 110 bg, Benzinli Essential, Manuel 555.000 TL
1.0 Turbo 100 bg, Benzinli Essential, Manuel 603.900 TL
1.0 Turbo 110 bg, Benzinli Expression, Manuel 603.900 TL
1.0 Turbo 100 bg, Benzinli Expression, Manuel 608.900 TL
1.0 Turbo 110 bg, Benzinli Extreme, Manuel 634.000 TL
1.0 Turbo 100 bg, Benzinli Extreme, Manuel 649.000 TL

Yeni Jogger opsiyonları fiyatları - Aralık 2022

Opsiyon türü Fiyat Paket
Yedek Lastik 4.500 TL Essential, Expression, Extreme
8" Multimedya sistemi 9.750 TL Essential
Cruise Control 1.500 Essential
Metalik Renk 4.000 TL Essential, Expression, Extreme
16" Aluminyum jantlar 9.500 TL Expression
Arka Park Sensörü 2.500 TL Essential
Navigasyon 3.750 TL Expression, Extreme
Teknoloji Paketi 11.750 TL Expression
Sürüş Destek Paketi 5.000 TL Expression
Dacia Kart Sistemi 5.250 TL Expression
Isıtmalı ön koltuklar 3.250 TL Expression, Extreme
Konfor Paketi 12.750 TL Extreme
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