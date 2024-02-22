2024 yılında en çok kazandıracak sektörlerle meslek grupları araştırıldı. Yapay zekâ, bu yıl öne çıkan sektörlerden biri olacak gibi görünüyor. Peki bu sektörlerde varlık gösterebilmek için neler yapmalı?

Türkiye’de geçinmek gerçekten zor. Yüksek enflasyon ve döviz kuru ortamında bir şeyler satın almak, hayatımızı ortalama bir düzeyde geçirmek için çok ciddi para kazanmak gerekiyor. Hâl böyle olunca özellikle de iş hayatına yeni yeni girecek olanlar, yüksek getiri sağlayan sektörlere yöneliyorlar.

Peki küresel çapta en çok kazandıran sektörler hangileri? Bu sektörlerde var olmak için neler yapmak gerekli? Şimdi hep birlikte, 2024 yılında en çok kazandıran sektörlere yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım.

2024 yılında en çok kazandıracak sektörler:

Dünyanın en saygın iş dergilerinden bir tanesi olan Forbes, 2024 yılına ilişkin bir çalışma yaptı. Yapılan bu çalışmaya göre 2024 yılında en çok kazandıracak 3 sektör şöyle:

Finans ve bankacılık

Bilgi teknolojileri

Sağlık hizmetleri

Aslına bakacak olursak, pek çok zaman benzer sektörler bizleri karşılıyor. Sadece Forbes değil, Google’da yaptığımız araştırmalar sonucunda, benzer araştırmaların benzer sonuçlar verdiğini gördük. Şimdi bu sonuçları biraz daraltalım ve 2024’te en çok kazandıracak meslek gruplarına bakalım.

Nexford Üniversitesi tarafından yapılan başka bir araştırma, şu meslek gruplarının 2024 yılında çok kazandıracağını ortaya koydu:

Yapay zekâ mühendisliği

Teknolojiden sorumlu başkanlık

Veri bilimciliği

Blockchain geliştiriciliği

Siber güvenlik uzmanlığı

Cerrahlık

Yazılım mühendisliği

Petrol mühendisliği

Bankacılık

Havacılık ve uzay mühendisliği

En çok kazandıracak sektörlerle en çok kazandıracak meslek gruplarının ne kadar uyumlu olduğunu, yukarıdaki veriler sayesinde görebiliyoruz. Ancak bu sektörlerde var olabilmek, o kadar da kolay bir iş değil. Eğer siz de gözünüzü bu sektörlere diktiyseniz iş başvurusu yaparken güçlü bir özgeçmiş sunmak zorundasınız.

Bu arada; güçlü bir özgeçmişin tek başına yeterli olmayacağı gerçeğini de unutmamak gerek. Görüşeceğiniz şirket için özenle CV oluşturmalı, bunu mutlaka insan kaynakları bölümüne teslim etmelisiniz. Eğer CV oluşturmakla ilgili sorunlar yaşıyorsanız Google’da yapacağınız CV örnekleri araması, neler yapmanız gerektiğini anlamanızı sağlayacaktır.

İyi CV oluşturmak için neler yapmalı?

İyi bir CV hazırlamak, zaman zaman profesyonel yardım almayı da gerektiren zorlu bir süreç. Ancak bu aşamaya geçmeden önce bazı temel zorunlulukları mutlaka bilmeniz gerekiyor. Bir CV’de olmazsa olmazlar, şu şekilde açıklanabilir: