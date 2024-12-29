2024 yılına dair SteamDB'nin yayınladığı verilere göre Steam'de yaklaşık 19.000 yeni oyun yayınlandı.

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2024 yılı Steam için âdeta oyun yağmuru ile geçti. Steam'e dair istatistikleri tutan SteamDB verilerine göre bu yıl Steam'de toplamda 18.945 oyun piyasaya sürüldü. Yılın son birkaç gününde 50'den fazla yeni oyun yayınlanırsa bu sayı 19.000'i aşacak.

Bu sayıyı şaşırtıcı kılan asıl husus ise bu rakamın geçtiğimiz yıla kıyasla tam 5.600 artmış olması. Bu aynı zamanda Steam tarihindeki en büyük sıçramaya da işaret ediyor.

Bu kadar büyük bir oyun akınına rağmen yalnızca bir avuç oyun topluluk tarafından dikkat çekti. Steam'de önemli bir başarı gösterip koleksiyon kartları, rozetler ve ifadeler gibi profil özelliklerini etkinleştiren oyun sayısı sadece 3.964. Bu sayı, 2023'teki 3.874 ve 2021'deki 3.491'e göre neredeyse aynı. Özetle bu yıl her zamankinden daha fazla oyun çıkmış ancak bunların büyük bir kısmı yeterince oynanıp değerlendirilmemiş.

2024 yılında Steam'de en çok sevilen oyunlar neler?

Balatro

MiSide

WEBFISHING

The WereCleaner

Sheepy

Satisfactory

Black Myth: Wukong

TCG Card Shop Simulator

Fields of Mistria

20 Small Mazes

Listenin önemli tarafı ise birçoğunun adını ilk kez duyuyor olmanız. Oyuncuların dikkatini çekmek için yalnızca kaliteli bir oyun geliştirmenin yetmediği, aynı zamanda oyunun geniş kitlelere ulaşması için ücretsiz olarak sunulmasının da önemli bir faktör olduğunu söyleyebiliriz.

2025 yılı da tıpkı bu yıl gibi devasa bir oyun yağmuru ile mi geçecek bunu bekleyip göreceğiz.

Peki sizin 2024 yılında oynamaktan en keyif aldığınız oyun hangisiydi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.