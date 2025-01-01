2024 Steam Ödülleri Kazananları Belli Oldu: İşte Oyunculara Göre Yılın En İyi Oyunları!

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2024 Steam Ödülleri Kazananları Belli Oldu: İşte Oyunculara Göre Yılın En İyi Oyunları!
Steam kullanıcıları, yılın en iyi oyunlarını seçtiler. "2024 Steam Ödülleri" kazananları resmen açıklandı. Peki hangi oyunlar ödüle layık görüldü?

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, "2024 Steam Ödülleri" kazananlarını açıkladı. Böylelikle Steam kullanıcılarına göre 2024'ün en iyi oyunları belirlenmiş oldu.

Peki hangi oyunlar ödüle layık görüldü? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan kazananlara bakalım.

2024 Steam Ödülleri kazananları:

Yılın Oyunu Ödülü: Black Myth: Wukong

Yılın En İyi VR Oyunu Ödülü: Metro Awakening

Aşk ile Devam Ettirilen Ödülü: ELDEN RING

Steam Deck'te En İyi Oyun Ödülü: God of War Ragnarök

Arkadaşlarla Daha Zevkli Ödülü: HELLDIVERS 2

Üstün Görsel Stil Ödülü: SILENT HILL 2

En Yenilikçi Oynanış Ödülü: Liar's Bar

Kötü Olduğunuz En İyi Oyun Ödülü: Black Myth: Wukong

En İyi Oyun Müziği Ödülü: Red Dead Redemption

Üstün Zengin Hikâye Ödülü: Black Myth: Wukong

Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın Ödülü: Farming Simulator 25

Steam'e göre yılın en çok satan oyunları ise şöyle:
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