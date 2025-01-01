Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, "2024 Steam Ödülleri" kazananlarını açıkladı. Böylelikle Steam kullanıcılarına göre 2024'ün en iyi oyunları belirlenmiş oldu.
Peki hangi oyunlar ödüle layık görüldü? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan kazananlara bakalım.
2024 Steam Ödülleri kazananları:
Yılın Oyunu Ödülü: Black Myth: Wukong
Yılın En İyi VR Oyunu Ödülü: Metro Awakening
Aşk ile Devam Ettirilen Ödülü: ELDEN RING
Steam Deck'te En İyi Oyun Ödülü: God of War Ragnarök
Arkadaşlarla Daha Zevkli Ödülü: HELLDIVERS 2
Üstün Görsel Stil Ödülü: SILENT HILL 2
En Yenilikçi Oynanış Ödülü: Liar's Bar
Kötü Olduğunuz En İyi Oyun Ödülü: Black Myth: Wukong
En İyi Oyun Müziği Ödülü: Red Dead Redemption
Üstün Zengin Hikâye Ödülü: Black Myth: Wukong
Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın Ödülü: Farming Simulator 25
Steam'e göre yılın en çok satan oyunları ise şöyle: