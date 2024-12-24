Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, 2024'ün en çok satan oyunlarını açıkladı. "Platin", "Altın", "Gümüş" ve "Bronz" şeklinde kategorilerden oluşan listeler, pek çoğumuzun adını duyduğu yapımlara ev sahipliği yapıyor.
Bu arada; Steam, oyunların gelirleri için resmî hasılat açıklaması yapmadı. Ayrıca kategorilerdeki oyunlar, rastgele sıralandı. Dilerseniz hemen, Steam'e göre yılın en çok satan oyunlarına yakından bakalım.
İşte Steam'de en çok satan oyunlar:
Platin kategorisinde en çok satan oyunlar:
- Baldur's Gate 3
- PUBG: BATTLEGROUNDS
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
- Black Myth: Wukong
- Dota 2
- HELLDIVERS 2
- Apex Legends
- Palworld
- ELDEN RING
- Destiny 2
- Call of Duty: Black Ops 6
Altın kategorisinde en çok satan oyunlar:
- EA SPORTS FC 24
- Dead by Daylight
- Cyberpunk 2077
- Warframe
- War Thunder
- NARAKA: BLADEPOINT
- EA SPORTS FC 25
- Enshrouded
- Path of Exile 2
- THRONE AND LIBERTY
- The First Descendant
- DRAGON BALL: Sparking! ZERO
Gümüş kategorisinde en çok satan oyunlar:
- Diablo IV
- Rust
- Stardew Walley
- Manor Lords
- Forza Horizon 5
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- GTA 5
- Read Dead Redemption 2
- Hogwarts Legacy
- Once Human
Bronz kategorisinde en çok satan oyunlar:
- Ready or Not
- Team Fortess 2
- THE FINALS
- Black Desert
- Liar's Bar
- Euro Truck Simulator 2
- V Rising
- Supermarket Simulator
- Sid Meier’s Civilization VI
- Phasmophobia
Platin ve Altın kategorilerinde saydığımız oyunlar, bu kategorideki tüm oyunları kapsıyor. Ancak Gümüş ve Bronz kategorisinde daha onlarca oyun var. Eğer tüm oyunları incelemek isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.