Steam, her yıl yayımladığı "Steam'in En İyileri" listesini yayımladı. Böylelikle 2024 yılında en çok hasılat yapan oyunlar gün yüzüne çıkmış oldu.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, 2024'ün en çok satan oyunlarını açıkladı. "Platin", "Altın", "Gümüş" ve "Bronz" şeklinde kategorilerden oluşan listeler, pek çoğumuzun adını duyduğu yapımlara ev sahipliği yapıyor.

Bu arada; Steam, oyunların gelirleri için resmî hasılat açıklaması yapmadı. Ayrıca kategorilerdeki oyunlar, rastgele sıralandı. Dilerseniz hemen, Steam'e göre yılın en çok satan oyunlarına yakından bakalım.

İşte Steam'de en çok satan oyunlar:

Platin kategorisinde en çok satan oyunlar:

Baldur's Gate 3

PUBG: BATTLEGROUNDS

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Black Myth: Wukong

Dota 2

HELLDIVERS 2

Apex Legends

Palworld

ELDEN RING

Destiny 2

Call of Duty: Black Ops 6

Altın kategorisinde en çok satan oyunlar:

EA SPORTS FC 24

Dead by Daylight

Cyberpunk 2077

Warframe

War Thunder

NARAKA: BLADEPOINT

EA SPORTS FC 25

Enshrouded

Path of Exile 2

THRONE AND LIBERTY

The First Descendant

DRAGON BALL: Sparking! ZERO

Gümüş kategorisinde en çok satan oyunlar:

Diablo IV

Rust

Stardew Walley

Manor Lords

Forza Horizon 5

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

GTA 5

Read Dead Redemption 2

Hogwarts Legacy

Once Human

Bronz kategorisinde en çok satan oyunlar:

Ready or Not

Team Fortess 2

THE FINALS

Black Desert

Liar's Bar

Euro Truck Simulator 2

V Rising

Supermarket Simulator

Sid Meier’s Civilization VI

Phasmophobia

Platin ve Altın kategorilerinde saydığımız oyunlar, bu kategorideki tüm oyunları kapsıyor. Ancak Gümüş ve Bronz kategorisinde daha onlarca oyun var. Eğer tüm oyunları incelemek isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.