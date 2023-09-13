2024 Model Volkswagen Golf'ün Tasarımı Ortaya Çıktı

Makyajlı Volkswagen Golf casus kameralara yakalandı. Böylelikle içten yanmalı motora sahip son Golf'ün tasarımı netleşmiş oldu. Ancak aracın lansman tarihine ilişkin herhangi bir bilgi yok.

Alman otomobil devi Volkswagen'in bir süredir 2024 model Golf üzerinde çalıştığı büyük bir sır değil. Yeni Golf, ufak tefek de olsa makyaj operasyonu geçirecek. Bu bağlamda; aracın casus kameralara yakalanan yeni görüntüleri, makyajlı Golf'ün tasarımının nasıl olacağını gözler önüne seriyor. Gelin hep birlikte yaklaşmakta olan otomobille ilgili tasarım değişikliklerine yakından bakalım.

2024 model Volkswagen Golf, büyük oranda mevcut modele benzerlik gösterecek. Ancak ön farlarda dikkate değer bir değişim olacak. Bu değişim, ızgara kısmında kendini gösterecek. Şirket, makyajlı Golf'te şerit LED far tasarımı tercih edecek. Bunun dışında ön kısımda büyük bir değişim olmayacak.

Makyajlı Volkswagen Golf işte böyle görünecek

Aracın arka kısmına baktığımızda da büyük bir değişim göremiyoruz. Şirket, arka aydınlatmalara ufak kamuflaj yapmış ancak bu kamuflaj, tasarımı genel olarak gizlemiyor. Öte yandan; Volkswagen logosu ve Golf yazısı da makyajlı versiyon da değişmeyecek. Ancak şunu belirtelim; 2024 model Golf'te yeni bir jant tasarımı bulunacak.

2024 model Volkswagen Golf'ün teknik detaylarıyla ilgili bahsedebileceğimiz bir şey yok. Ancak makyajlı Golf'te manuel şanzıman bulunmayacağı söylentiler arasında yer alıyor. Motor seçeneklerinin genel olarak korunacağı ancak yarı hibrit gibi teknolojilerin Golf'e entegre edileceği söylentileri de mevcut. Tüm bunlar, şirketin gerçekleştireceği lansmanda belli olacak.

Şunu da belirtelim; makyajlı Golf, Volkswagen için bir devrin sonunu getirmiş olacak. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yapan şirket, 2028 yılı itibarıyla sadece tam elektrikli Golf'lerin satışta olacağını duyurdu. 2024 yılında yapılacak makyaj çalışması, içten yanmalı Golf'ü gördüğümüz son tasarım olacak.