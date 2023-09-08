Peugeot, 12 Eylül'de tanıtacağı yeni elektrikli otomobili e-3008'in tasarımını paylaştı. 408'e benzerliğiyle dikkat çeken otomobilin teknik detayları şimdilik gizemini koruyor.

Fransız otomobil devi Peugeot bugün, SUV tutkunlarını heyecanlandıracak bir açıklama yaptı. Şirket, 12 Eylül'de tüm detaylarıyla tanıtacağı e-3008'in tasarımını resmi olarak gösterdi. Yaklaşmakta olan otomobil, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Ancak bazılarımızın 408'den sonra e-3008'e pek de sıcak bakmayacağını söylersek yanılmayız. Zira otomobilde buram buram 408 havası seziliyor.

Peugeot e-3008, markanın bir süredir tercih ettiği aslan pençesi aydınlatma tasarımını benimsendiği en yeni model olarak karşımıza çıktı. Ayrıca bu yeni otomobil ile yeni logo da 3008 serisine taşınmış olacak. Öte yandan, elektrikli modelde çoğunlukla kapalı olan yepyeni bir ızgara tasarımı bulunuyor. Bu ızgara tasarımını geçmişte önce 408'de, ardından da 508'de görmüştük.

Karşınızda Peugeot e-3008

Peugeot, yeni elektrikli otomobilinin arka kısmında da pençe şeklinde aydınlatmayı tercih etti. Işık barı şeklinde dizayn edilen ancak aydınlatılmayan bölümde Peugeot yazısı bulunuyor. Bunun hemen altında da e-3008 ibaresi yer alacak. Aracın arka kısmı fazlasıyla keskin hatlara ve sportif bir görünüme sahip. Tavandan devam eden spoyler, e-3008'i şık gösteren detaylar arasında. Bu arada; 408'de gördüğümüz fütürist jant tasarımı, e-3008'de de bizleri karşılayacak.

Peugeot e-3008'in iç tasarımına baktığımızda, uzay filmlerinden fırlamış gibi görünen bir kabinle karşılaşıyoruz. Sürücü, bu otomobilde kendisini çevreleyen ve tek bir panele yerleştirilmiş olan 21 inç boyutlu tam dijital gösterge ekranı ve bilgi-eğlence ekranı ile karşılaşacak. Vites topuzunu kaldıran şirket, bunun yerine bir buton tercih etti. Ambiyans aydınlatma, yüksek kaliteli kumaş döşeme ve konsoldaki kumaş bölümün özelleştirilebiliyor oluşu, Peugeot e-3008'in dikkat çeken tasarım detayları arasında yer alacak.

Peugeot, aracın teknik özellikleriyle ilgili açıklamaları 12 Eylül'e bıraktı. Ancak yine de geçmişte öğrendiğimiz bazı bilgiler var. Peugeot tarafından yapılan eski açıklamalara göre e-3008'de 3 donanım seçeneği bulunacak. Bunlardan muhtemelen en dolusu, 700 kilometre menzil değerine sahip olacak.

Peugeot e-3008'in fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili de hiçbir açıklama yapılmadı. Ancak bu otomobilin en geç 2024'ün başı itibarıyla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca içten yanmalı motora sahip olan 3008'in de tasarım açısından e-3008 ile aynı olmasını bekliyoruz. İçten yanmalı modelde 1.2 litrelik benzinli motor ile 1.5 litrelik dizel motor seçeneklerinin sunulacağını düşünüyoruz. 12 Eylül'de tüm bunlar netleşmiş olacak.