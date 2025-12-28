"Ne İzlesem?" Diye Düşünenler Buraya: Metacritic Puanlarına Göre 2025'in En İyi Belgeselleri

2025 yılı belgeseller için de dolu dolu geçen bir yıl oldu. İşte Metacritic puanlarına göre 2025'in en iyi belgeselleri.

Sinema ve dizi dünyası için 2025 yılı, kurgusal yapımların ötesinde gerçeğin en çarpıcı hallerini beyaz perdeye ve dijital platformlara taşıyan belgesellerin de yılı olmayı başardı. Geride bıraktığımız yıl boyunca toplumsal olaylardan sanatın derinliklerine kadar her biri birbirinden dikkat çeken hikâyelere sahip birçok farklı türden belgesel yayımlandı.

Biz de bu içeriğimizde eleştirmenlere göre 2025'in en iyi belgesellerini derliyoruz. Bu belgeseller, önde gelen puanlama platformlarından olan Metacritic'teki eleştirmenlerden yüksek puan alan yapımlardan oluşuyor. Eğer "Ne izlesem?" diye düşünüyor ve vaktinizi gerçekten kaliteli, ufkunuzu açacak yapımlara ayırmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz.

My Undesirable Friends: Part I - Last Air in Moscow

Metacritic puanı: 94

Yönetmenliğini Julia Loktev’in üstlendiği bu çarpıcı belgesel, Rusya'daki muhalif seslerin ve bağımsız gazeteciliğin giderek daralan çemberini konu alıyor. Film, 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında Moskova'da kalan son bağımsız medya çalışanlarının üzerindeki baskıyı ve onların kişisel mücadelelerini merkezine almasıyla kesin göz atmanız gereken bir yapım.

The Perfect Neighbor

Metacritic puanı: 83

Gerilim dolu bir suç belgeseli arayanların çok seveceği The Perfect Neighbor, yılın en sarsıcı yapımlarından biri. Florida'da yaşanan ve tüm Amerika'yı ayağa kaldıran trajik bir olayı; Ajike Owens'ın komşusu Susan Lorincz tarafından vurulmasını derinlemesine inceliyor.

2000 Meters to Andriivka

Metacritic puanı: 88

Oscar ödüllü 20 Days in Mariupol belgeselinin yönetmeni Mstyslav Chernov, bu yeni yapımıyla savaşın soğuk yüzünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Belgesel, Ukrayna'nın doğusundaki Andriivka köyüne giden 2000 metrelik ölümcül yolu ve Ukraynalı askerlerin bu hattı geçmek için verdikleri insanüstü mücadeleyi anlatıyor.

Cover-Up

Metacritic puanı: 85

Laura Poitras ve Mark Obenhaus imzalı Cover-Up, araştırmacı gazeteciliğin yaşayan efsanesi Seymour Hersh'ün kariyerine odaklanıyor. My Lai katliamından Ebu Gureyb hapishanesindeki işkencelere kadar Amerikan tarihinin en karanlık sırlarını açığa çıkaran Hersh'ün hikâyesini kendi ağzından dinleme şansı yakalıyoruz.

Afternoons of Solitude

Metacritic puanı: 85

İspanyol sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Albert Serra, bu yapımda boğa güreşi arenasına sanatsal ve bir o kadar da tartışmalı bir bakış açısı sunuyor. Ünlü matador Andrés Roca Rey'i odağına alan film, arenadaki şiddeti ve estetiği hiç olmadığı kadar yakından, filtresiz bir şekilde izleyiciye sunuyor.

The Alabama Solution

Metacritic puanı: 90

Amerika'nın Alabama eyaletindeki hapishane sistemini ve burada yaşanan insan hakları ihlallerini içeriden bir bakışla anlatan bir yapım. Film, hapishane duvarları arkasında örgütlenen mahkum liderlerin gözünden, sistemin detaylarına iniyor.

BLCKNWS: Terms and Conditions

Metacritic puanı: 92

Video sanatçısı Kahlil Joseph'in daha önce izlediğiniz belgesellere pek benzemeyen yapımı BLCKNWS, deneysel bir yapım. Film, siyahi kültürünü, tarihini ve medyadaki temsilini, haber bülteni formatını hicveden bir kolaj tekniğiyle ele alıyor.

Mr. Scorsese

Metacritic puanı: 84

Sinema tarihinin en büyük yönetmenlerinden Martin Scorsese, bu kez kameranın arkasında değil, önünde. Apple TV imzalı dizi formatında bir belgesel olan yapım Scorsese'nin hayatını ve kariyerini tüm detaylarıyla anlatıyor.

Listemizdeki bu yapımlar, 2025 yılında belgesellerin ne kadar güçlü ve çeşitli olduğunu kanıtlar nitelikte. Peki sizin bu yıl izleyip de çok beğendiğiniz bir belgesel var mı? Varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz.