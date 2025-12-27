Bir Oyun Fiyatına Yüzlerce Oyun Oynadık: 2025 Yılında Game Pass'e Eklenen En İyi Oyunlar

2025 yılının sonuna gelirken, geride bıraktığımız yılda Game Pass kütüphanesine eklenen en iyi oyunları sizler için bir araya getirdik.

Oyun dünyası için oldukça hareketli geçen bir yılı daha geride bırakırken, Microsoft'un abonelik servisi Game Pass yine cüzdanlarımızın kurtarıcısı ve eğlencemizin ana kaynağı olmayı başardı. 2025 yılı boyunca Game Pass kütüphanesine irili ufaklı yüzlerce yapım eklendi ancak bazıları vardı ki hem hikâyeleriyle hem de oynanış mekanikleriyle bizi ekran başına kilitlemeyi başardı.

Eğer "Aboneliğimin hakkını en çok hangi oyunlarla veririm?" diye soruyorsanız veya gözden kaçırdığınız iyi bir oyun olup olmadığını merak ediyorsanız, işte 2025 yılında Game Pass kütüphanesine eklenen ve mutlaka deneyimlemeniz gereken en iyi oyunlar.

Avowed

Obsidian Entertainment'in uzun zamandır beklenen bu fantastik RYO'su, yılın başında kütüphaneye eklendiğinde hepimize "Skyrim'in modern ve daha renkli bir varisi mi doğdu?" sorusunu sordurttu. Pillars of Eternity evreninde, Living Lands adındaki gizemli bir bölgede geçen oyun, özellikle büyü kullanımı ve yakın dövüşü harmanlayan dinamik yapısıyla dikkat çekti.

Renk paletinin canlılığı ve Obsidian'ın imzası niteliğindeki derin diyalog seçenekleri, Avowed'u sadece bir aksiyon oyunu olmaktan çıkarıp, verdiğiniz kararların dünyayı şekillendirdiği yaşayan bir maceraya dönüştürdü. Eğer fantastik dünyalarda kaybolmayı seviyorsanız, bu yılın en güçlü açılışlarından biri olan bu yapımı kesinlikle pas geçmemelisiniz.

Geliştirici : Obsidian Entertainment

: Obsidian Entertainment Çıkış Tarihi: 18 Şubat 2025

DOOM: The Dark Ages

Doom Slayer'ın öfkesi bu kez bizi cehennemin ve teknolojinin kökenlerine, karanlık bir orta çağ atmosferine götürdü. id Software, FPS türünün atası olan seriyi 2025'te daha önce hiç görmediğimiz gotik bir estetikle harmanlayarak karşımıza çıkardı. Özellikle "Shield Saw" (kalkan testere) mekaniği, savunma yaparken bile iblis doğramanın ne kadar tatmin edici olabileceğini kanıtladı.

Hızın bir an bile düşmediği, müziklerin kanınızı kaynattığı ve görsel olarak ağzınızı açık bırakan bu yapım, yılın en stres attıran oyunu olarak Game Pass arşivindeki yerini sağlamlaştırdı.

Geliştirici : id Software

: id Software Çıkış Tarihi: 13 Mayıs 2025

South of Midnight

Compulsion Games'in kendine has sanat tasarımıyla dikkat çeken bu macera oyunu, bizleri Amerikan Güneyi'nin bataklıklarına ve folkloruna dayanan büyülü bir yolculuğa çıkardı. Stop-motion animasyon tekniğini andıran görsel stili ve Hazel'ın devasa mitolojik yaratıklara karşı verdiği mücadele, oyunu bu yılın en özgün işlerinden biri yaptı.

Müzikleriyle de büyüleyen South of Midnight, sadece bir aksiyon oyunu değil, aynı zamanda görsel bir sanat eseri olarak Game Pass kütüphanesine derinlik kattı.

Geliştirici : Compulsion Games

: Compulsion Games Çıkış Tarihi: 3 Nisan 2025

Clair Obscur: Expedition 33

Sıra tabanlı RYO türüne getirdiği yenilikçi mekaniklerle 2025'in sürpriz hitlerinden biri kesinlikle Clair Obscur: Expedition 33 oldu. Fransa'nın "Belle Époque" döneminden esinlenen sanat tasarımı, oyuna inanılmaz bir estetik katarken, "Paintress" adlı gizemli figürün her yıl insanları yok etmesini engellemek için çıktığımız yolculuk duygusal olarak da bizi çok etkiledi.

Genelde Japon yapımı oyunlarda görmeye alıştığımız sıra tabanlı sistemi, Batılı ve sinematik bir anlatımla birleştiren bu oyun, türe mesafeli olan oyuncuları bile kendine çekmeyi başardı.

Geliştirici : Sandfall Interactive

: Sandfall Interactive Çıkış Tarihi: 24 Nisan 2025

Sniper Elite: Resistance

Gizlilik ve taktiksel nişancılık denince akla gelen ilk seri, 2025'te Harry Hawker'ın başrolünde olduğu yeni bir macerayla geri döndü. Fransa'nın işgal altındaki topraklarında geçen yapım, serinin alametifarikası olan X-Ray kamera sistemini daha da geliştirerek her başarılı atışı görsel bir şölene dönüştürdü.

Sadece uzak mesafeden ateş etmekle kalmayıp, düşman hatlarının gerisinde kedi-fare oyunu oynadığımız Sniper Elite: Resistance, sunduğu özgürlükçü görev yapısıyla tekrar tekrar oynanabilirliği yüksek, sağlam bir ajanlık deneyimi sundu.

Geliştirici : Rebellion

: Rebellion Çıkış Tarihi: 30 Ocak 2025

Atomfall

Fallout serisinin İngiliz kırsalında geçen bir versiyonunu hayal edin... İşte Atomfall tam olarak bu boşluğu dolduran, atmosferik bir hayatta kalma oyunu oldu. Nükleer bir felaket sonrası karantinaya alınan bir bölgede geçen oyun, 1950'lerin bilim kurgu estetiğini folk korku öğeleriyle harmanladı. Kaynak toplamanın, yerel halkla kurulan tekinsiz diyalogların ve gizemi çözme arzusunun ön planda olduğu Atomfall, özellikle hikaye odaklı, yavaş tempolu ama gerilimi yüksek oyunları sevenler için Game Pass'in gizli cevheriydi.

Geliştirici : Rebellion

: Rebellion Çıkış Tarihi: 27 Mart 2025

Wuchang: Fallen Feathers

Soulslike türünün popülaritesi 2025'te de azalmadı ve Wuchang: Fallen Feathers, bu türün en iyi temsilcilerinden biri olarak kütüphaneye ilk günden eklendi. Ming Hanedanlığı döneminin karanlık ve fantastik bir versiyonunda geçen oyun, zorlu boss savaşları ve akıcı dövüş mekanikleriyle oyuncuları epey terletti.

Çin mitolojisinden beslenen yaratık tasarımları ve atmosferi, oyunu piyasadaki diğer benzerlerinden ayırırken, Game Pass abonelerine de yeni bir soulslike oyun oynama olanağı sağladı.

Geliştirici : Leenzee Games

: Leenzee Games Çıkış Tarihi: 23 Temmuz 2025

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

İlk oyunun başarısının ardından gelen devam oyunu, bizleri yeniden fütüristik, kapitalist ve acımasız bir uzay macerasına davet etti. Zar atma mekanikleri üzerine kurulu bu masaüstü rol yapma oyunu benzeri yapım, metin tabanlı derinliğiyle okumayı ve hikâyeye dalmayı seven oyuncular için eşsiz bir deneyimdi.

Arızalı bir android olarak hayatta kalmaya çalıştığımız, müttefikler edindiğimiz ve kendi gemimizi yönettiğimiz Citizen Sleeper 2: Starward Vector, Game Pass'in sadece büyük bütçeli aksiyon oyunlarından ibaret olmadığını, bağımsız yapımların da ne kadar güçlü olabileceğini 2025'te bir kez daha kanıtladı.