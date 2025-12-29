Ne Beklentilerimiz Vardı: İşte 2025'in Hayal Kırıklığı Yaratan Oyunları

Esasında çıkan oyunlara baktığımızda son yılların en iyi yapımlarına ev sahipliği yapan bir yıldı 2025 ama beklentilerin altında ezilen de birçok oyun gördük. Gelin bu oyunlara hep birlikte bakalım...

2025 yılı oyun dünyası için oldukça hareketli geçti. Dev bütçeli yapımlar ve bitmek bilmeyen yeni duyurularla dolu bir seneyi geride bırakıyoruz ancak her büyük beklenti maalesef mutlu sonla bitmiyor.

Bu yıl, aylar öncesinden "kesin tutar" dediğimiz bazı yapımlar, piyasaya sürüldüğünde hem teknik sorunları hem de başka problemleriyle yılın fiyaskoları hâline geldi. İşte 2025'in piyasaya sürüldüğünde hayal kırıklığı yaratan, listemize "keşke biraz daha bekleselerdi" dedirten oyunları.

MindsEye

Eski Rockstar Games başkanı Leslie Benzies’in imzasını taşıdığı için hepimiz MindsEye’dan yeni bir "GTA devrimi" bekliyorduk ancak oyun çıktığında karşımızda devrimden ziyade, teknik hatalarla boğuşan ve ruhunu bir türlü bulamamış boş bir dünya bulduk.

Hikâye anlatımındaki kopukluklar ve vadedilen o özgürlük hissinin kısıtlı bir aksiyon oyununa dönüşmesi, 2025'in en büyük fiyaskolarından birine imza attı. Beklentiler o kadar yüksekti ki oyun, oyuncular arasında tam bir soğuk duş etkisi yarattı.

Geliştirici : Build A Rocket Boy

: Build A Rocket Boy Çıkış Tarihi: 10 Haziran 2025

FBC: Firebreak

Remedy Entertainment denince akla gelen o derin hikâye anlatımı ve özgün atmosfer, maalesef bu co-op FPS denemesinde yerini klasik bir oynanışa bıraktı. Control evreninde geçmesine rağmen oyunun aşırı tekrara düşen yapısı ve lansman sırasında içerik bakımından çok zayıf kalması, Remedy hayranlarını bile ikiye böldü.

"Farklı bir şey deneyelim" derken stüdyonun kendi kimliğinden uzaklaşması, 2025'in en üzücü ve "başarısız denemelerinden" biri olarak kayda geçti.

Geliştirici : Remedy Entertainment

: Remedy Entertainment Çıkış Tarihi: 17 Haziran 2025

Ambulance Life: A Paramedic Simulator

Simülasyon oyunlarından bazen çok şey beklemiyoruz ama Ambulance Life temel mekanikleri bile düzgün çalıştıramayarak sabırları zorlamıştı. Bir hayat kurtarma simülasyonunda ambulansın fizik kurallarını hiçe sayıp uçması ya da hastaların grafik hataları içinde kaybolması, oyunu ciddiye almayı imkânsız kıldı.

Vadedilen o stresli ve gerçekçi sağlık personeli deneyimi, ne yazık ki sadece hatalarla dolu bir trafik çilesine dönüştü.

Geliştirici : Aesir Interactive

: Aesir Interactive Çıkış Tarihi: 6 Şubat 2025

Tamagotchi Plaza

Nostalji rüzgârını arkasına alarak dönen Tamagotchi Plaza, modern oyun dünyasına ayak uydurmakta sınıfta kaldı. 2025 yılına gelmişken sunulan oynanışın aşırı sığ olması ve oyuncuyu sürekli aynı sıkıcı görevleri yapmaya zorlaması, markanın eski hayranlarını bile bezdirdi.

Sevimli görseller bir noktaya kadar idare etse de oyunun bir süre sonra içi boş bir grind (sürekli aynı şeyi yapma) döngüsüne girmesi beklentileri karşılamaya yetmedi.

Geliştirici : Bandai Namco

: Bandai Namco Çıkış Tarihi: 27 Haziran 2025

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Yıllardır süren geliştirme süreci, değişen stüdyolar ve bitmek bilmeyen ertelemelerden sonra Bloodlines 2 nihayet çıktı ama keşke biraz daha kalsaydı dedirtti. İlk oyunun o derin RPG atmosferini ve karanlık dünyasını bekleyen hayranlar, maalesef basitleştirilmiş diyalog seçenekleri ve vuruş hissi zayıf bir dövüş sistemiyle karşılaştı.

Grafiklerin de 2025 standartlarının çok gerisinde kalması ve oyunun hikâye anlamında bir türlü o "eski tadı" vermemesi, bu yılı vampirler için pek de parlak geçirtmedi.