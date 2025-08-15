Her yıl düzenlenen IPPAWARDS iPhone Fotoğraf Ödülü bu yıl da sahiplerini buldu. İşte kazanan fotoğraflar ve bu fotoğrafların çekildiği telefonlar!

iPhone ve iPad kullanan fotoğrafçılar tarafından dünya çapında çekilen çarpıcı fotoğrafların sergilendiği bir yarışma olan ve bu yıl 18'incisi düzenlenen iPhone Fotoğraf Ödülleri'nin (IPPAWARDS) kazananları açıklandı.

Bu yılın kazananlarının ve fotoğraflarının tam koleksiyonu, yaptıkları çekimler için hangi Apple cihazını kullandıklarıyla birlikte IPPAWARDS sitesinde mevcut. Şimdiden uyaralım, harika görüntüler yakalamak için en yeni iPhone modellerine ihtiyacınız olmadığını öğrenmek sizi biraz şaşırtabilir.

Büyük ödülü alan fotoğraf

Yılın Fotoğrafçıları kategorisinde Jarod Peraza, "Viajero Nocturno" adlı fotoğrafıyla büyük ödülü aldı. ABD'li fotoğrafçı, Kolombiya'nın Villa de Leyva kentindeki gece manzarasını iPhone 16 Pro Max kullanarak yakaladı.

Onun hemen arkasında ABD'li fotoğrafçı Carol Addassi, günümüzde 7 yaşında olan iPhone XS ile çektiği New York'taki Central Park'ın siyah-beyaz gece fotoğrafı "Passage" ile yer aldı.

Üçüncü sırada ise "Moto Cães" isimli fotoğraf yer aldı. Bu fotoğraf da Brezilyalı Thiago Bernardes de Souza tarafından iPhone 15 Pro Max ile çekildi ve gün batımında motosiklet sepetindeki iki köpeğin eğlenceli bir karesini içeriyor.

Onun hemen arkasında ise ABD'li fotoğrafçı Martha Nance tarafından iPhone 15 Pro ile çekilen "Corrotoman'da sisli sabah" başlıklı Virginia'nın Corrotoman Nehri'nin fotoğrafı yer aldı.

IPPAWARDS'ın kurucusu ve genel yayın yönetmeni Kenan Aktülün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Başladığımızda amacımız sadece, cihazların insanların görüntü oluşturma ve paylaşma biçimlerini nasıl dönüştürdüğünü keşfetmekti.



İlk başlarda yoğun bir filtre kullanımı vardı; kullanıcılar mobil fotoğrafçılığın yeniliklerini deniyorlardı. Yıllar geçtikçe, kullanıcılar bu araçla daha akıcı bir şekilde haşır neşir oldukça, çalışmalar daha kişisel, duygusal ve ilişkilendirilebilir hâle geldi."

Kurallar ve ödüller nelerdi?

Yarışma, fotoğrafların bir iPhone veya iPad kullanılarak çekilmesini ve Photoshop'ta düzenlenmemesini şart koşuyor ancak cihazdaki uygulamalar kullanılarak (muhtemelen Photoshop'un mobil sürümleri dâhil) düzenlemeye izin veriliyor.

Bu yılki büyük ödülün sahibi 13 inç iPad Air iken, diğer ödül sahipleri de Apple Watch Series 10 kazandı. Belirli 12 kategoride birincilik kazananların her biri altın külçe, ikinci ve üçüncülük kazananların her biri ise platin külçe kazandı.

Eğer gelecek yılki yarışmaya katılmak istiyorsanız yine aynı adres üzerinden 31 Mart 2026 tarihine kadar başvurularınızı gönderebilirsiniz.