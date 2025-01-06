Netflix'in yayınladığı yeni listeye göre 2025'in ilk haftasında en çok izlenen içerikler belli oldu.

Ülkemizde ve dünyada en çok kullanıcıya sahip içerik platformlarından Netflix'in 2025'in ilk haftasında en çok izlenen film ve dizileri belli oldu.

Squid Game'in yeni sezonu dünyada olduğu kadar ülkemizde de büyük ilgi gördü ve listelerde yalnızca ikinci sezonu ile değil, aynı zamanda ilk sezonuyla da yer almayı başardı.

Ülkemizde en çok izlenen dizilerde yerli yapım Asaf dikkat çekerken, en çok izlenen filmlerde ilk sırayı Kabin Bagajı aldı.

2025'in ilk haftasında Netflix'te en çok izlenen filmler (dünya geneli)

Kabin Bagajı 6888. Tabur Bir Zamanlar Noel'de Grinç Blacklight Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk Our Little Secret How the Grinch Stole Christmas Beast Aramızdaki Sözler

2025'in ilk haftasında Netflix'te en çok izlenen diziler (dünya geneli)

Christmas Gameday: Ravens vs. Texans Christmas Gameday: Chiefs vs. Steelers Virgin River: Sezon 6 Your Friend, Nate Bargatze Black Doves: Sezon 1 Fireplace for Your Home: Crackling Birchwood Fireplace The Madness No Good Deed: Sezon 1 Fireplace for Your Home: Classic Crackling Fireplace Virgin River: Sezon 1

2025'in ilk haftasında Netflix'te en çok izlenen filmler (Türkiye)

Kabin Bagajı 6888. Tabur Erdal ile Ece 2 Bir Zamanlar Noel'de Grinç Terminatör: Kara Kader Cebimdeki Yabancı Ferry 2 Babil Kutsal Meryem

2025'in ilk haftasında Netflix'te en çok izlenen diziler (Türkiye)

Squid Game: Sezon 2 La Palma Squid Game: Sezon 1 Asaf When the Phone Rings Yüzyıllık Yalnızlık Black Doves: Sezon 1 1992: Sezon 1 Virgin River: Sezon 6 The Madness

Peki siz 2025'in ilk haftasında Netflix'te hangi içerikleri seyrettiniz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.