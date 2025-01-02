Squid Game'in 2'inci sezonu, Netflix tarihinin en iyi açılışını yaparak rekora imza attı. Yapım, ilk dört gününde 68 milyon izlenme almayı başardı.

İlk sezonu inanılmaz sevilen ve Netflix tarihinin en başarılı yapımlarından biri olan Squid Game’in çok beklenen 2’inci sezonu, geçtiğimiz günlerde resmen yayımlanmıştı. Sezon, tahmin edebileceğiniz gibi abonelerin yine çok fazla ilgisini çekti.

Bu kadar büyük ilgi olması, hâliyle izleme oranlarına da yansıdı. Verilere göre Kore merkezli dizinin yeni sezonu, ilk dört gününde 68 milyon izlenme almayı başardı. Bu da Netflix için bir rekor oldu.

Netflix tarihinin en iyi açılış yapan dizisi

68 milyonluk izlenme, Squid Game 2. Sezonunun Netflix tarihinin bir dizide yaptığı en iyi açılışı olarak kayıtlara geçti. Önceki rekor, 50,1 milyon ile 2022’de çıkış yapan Wednesday dizisine aitti. 68 milyon, yapımı 92 ülkede en çok izlenen dizi yapmayı da başardı.

Veriler, Squid Game’in tıpkı ilk sezonda olduğu gibi ikinci sezonda da Netflix rekorlarını alt üst edebileceğini gösteriyor. İlk sezonun 265 milyon hane tarafından izlenme ile Netflix tarihinin en çok izlenen yapımı olduğunu belirtelim. 2. sezonun bunu geçip geçemeyeceği merak konusu.

Sevilen dizinin yeni sezonunu da çok beklemek gerekmeyeceğini son olarak ekleyelim. Final olacak 3. sezon, 2025 içinde bizlerle buluşacak.