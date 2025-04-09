2025 otomobil tasarım ödüllerinde Ferrari, Lotus ve Renault üç farklı kategoride ödüle layık görülen markalar arasında yer aldı.

2025 Otomobil Tasarım Ödülleri açıklandı. Bu yılki etkinlikte üç farklı kategoride kazanan modeller ve marka tasarımı belli oldu. Ferrari, Lotus ve Renault ödül alan isimler arasında yer aldı.

8 Nisan’da Milano Tasarım Haftası kapsamında ADI Tasarım Müzesi'nde düzenlenen törende, 2025 yılına damga vuran tasarımlar duyuruldu. 1984’te başlatılan ve Auto&Design dergisi tarafından organize edilen organizasyon, bu yıl onuncu kez düzenlendi.

Lotus Theory1

Ödüller, farklı ülkelerden deneyimli otomotiv gazetecilerinin yer aldığı bir jüri tarafından belirlendi. Tasarım ödülleri üç ana kategoriye ayrıldı. Konsept kategorisinde Lotus’un Theory1 isimli aracı ödül aldı. Markanın geçmişteki üç ikonik modeliyle bağlantılı bir tasarım sunan Theory1, aynı zamanda hafiflik odaklı üretim anlayışıyla dikkat çekiyor

Ferrari 12Cilindri

Seri üretim araç kategorisinde ise Ferrari’nin 12Cilindri modeli ödüllendirildi. Modelin aerodinamik detaylarında 1950 ve 60’lı yılların V12 motorlu Ferrari’lerinden izler görülüyor.

Renault

Tasarım dili kategorisinde ödül alan marka ise Renault oldu. Marka, ürün yelpazesi genelinde sunduğu tutarlı ve güncel tasarım diliyle jüri değerlendirmesinde öne çıktı. Yeni nesil Renault modellerinde kullanılan bu dil, hem geçmişten izler taşıyor hem de elektrikli araç yaklaşımıyla örtüşüyor.

Konsept tasarım kategorisinin kazananı Lotus Theory1, seri üretim araç kategorisinin galibi Ferrari 12Cilindri oldu. Renault ise ürün gamı genelindeki tutarlı tasarım dili nedeniyle ödüle layık görüldü. Kazananların, sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve ileri teknoloji gibi ölçütler dikkate alınarak belirlendiği ifade edildi. Açıklanan sonuçlar, markaların tasarım alanındaki gelecek planlarına dair önemli ipuçları ortaya koydu.