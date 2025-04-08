Toyota, yıllardır karşı olduğu tamamen elektrikli olma yaklaşımından vazgeçti. Şirket, 2 yıl içinde 10 yeni elektrikli otomobil ile karşımıza çıkmayı planlıyor.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden olan Toyota, elektrikli otomobiller konusuna diğer markalara kıyasla çok odaklanmayan bir firma olarak biliniyordu. Bunun yerine daha çok hibrit araçlar çıkarıyor, tamamen elektriğe geçme konusunda şüpheli olduklarını söylüyorlardı.

Ancak şirketten gelen yeni hamle, bu konuda fikirlerinin değişmiş olabileceğini gösterdi. Öyle ki nihayet tamamen elektrikli araçlar konusundaki hamlelerini artıracağını duyurdu.

2027’ye kadar 10 yeni elektrikli model gelecek

Nikkei tarafından paylaşılan bilgilere göre Japonyalı şirket, 2027 yılına kadar satışa sunduğu elektrikli model sayısını 15’e çıkarmayı planlıyor. Şu anda hâlihazırda 5 aracı olduğunu düşünürsek 2 yılda 10 yeni tamamen elektrikli araç gelecek diyebiliriz.

Bu modellerin hem Toyota hem de Lexus markası altında sunulacağı aktarılıyor. Ayrıca yılda 1 milyona çıkan üretim planlandığı, üretimini ABD, Tayland ve Arjantin’e getirerek Çin ve Japonya dışında farklı üretim yerleri eklemeyi düşündüğü de gelen bilgiler arasında. Böyle bir hamleyle Trump’ın uyguladığı gümrük vergilerinin etkilerini azaltabilmeyi umuyorlar.

Yeni strateji, Toyota için çok büyük bir değişiklik olacak. Şirket, geçen sene dünya çapında yalnızca 140 bin civarı elektrikli model satmıştı. Bu da dünyadaki toplam satışların %2’sine bile denk gelmiyordu. Yeni hamleyle bu değişecek gibi. İddiaya göre şirket, 2030’a kadar toplam üretiminin %35’inin elektrikli olmasını hedefliyormuş.