Şirketlerin Çalışanlarında Görmek İsteyeceği 10 Özellik

İş dünyasında başarılı olmak ve güçlü bir kariyer yapmak için gereken özellikler her geçen gün değişiyor. Gelecekte şirketlerin aradığı özellikler bugüne benzer olsa da işverenler, çalışanların bugün öğrenmeye başlasalar 2025 yılında usta olacakları bazı özellikler de arıyorlar. Listeyi inceleyin ve yarının kariyer dünyası için ilk adımı atın.

Bundan belki 20 yıl önce yalnızca bilgisayar kullanabildiğiniz ya da yabancı bir dilde derdinizi anlatabildiğiniz için büyük bir şirkette müdür olabilirdiniz. Ancak şartlar değişiyor. Şirketler, her geçen gün çalışanların daha donanımlı olmasını istiyor. Gelecekte şirketlerin arayacağı özellikler günümüz ile benzerlik göstermekle beraber, bugün başlasanız ancak 2025 yılında ustalacağınız yetenekler de içeriyor.

World Economic Forum tarafından yayınlanan listede 2025 yılında iş dünyasında gözde olacak özellikler duyuruldu. Bu liste, gelecekte şirketlerin arayacağı özellikler konusunda bugünün ve yarının çalışanlarını bilgilendirmeyi amaçlıyor. Böylece henüz erken gibi görünse bile elinizi çabuk tutarak gelecekte şirketlerin arayacağı özellikler konusunda kendinizi geliştirmeye hemen başlarsanız ileride daha güçlü bir kariyerin ilk adımını atmış olursunuz.

2025 yılında şirketlerin arayacağı özellikler:

Analitik düşünme ve inovatörlük,

Aktif öğrenme yeteneği ya da neyi, nasıl öğreneceğini bilmek,

Karmaşık problemleri çözebilmek,

Eleştirel düşünme ve analiz etme,

Stresli durumlarda dayanıklı ve esnek olma,

Yaratıcı, özgün ve girişimci olma,

Sosyal alanda ve iş dünyasında etkili liderlik,

Akıl yürütme, problem çözme ve yeni fikirler üretme,

Duygusal zeka,

Teknoloji tasarımı ve programlama,

Yukarıdaki listede bir kısmı yıllardır iş ilanlarının vazgeçilmesi olan pek çok madde görüyoruz. Ancak lütfen bu maddeleri hafife almayın. İş ilanları birbirlerinin kopyası olduğundan onları sık sık görmek canınızı sıkmış olabilir, ancak gerçekte başarılı bir bireyde bulunmaları gereken temel unsurları ifade ederler.

Analitik düşünme ve inovatörlük:

Analitik düşünme için bir probleme pek çok farklı açıdan bakabilmek ve çözüm odaklı olmak diyebiliriz. İnovasyon ve analitik düşünme yeteneklerinin birlikte verilmesi ise bize, gelecekte şirketlerin analitik düşünme ile elde edilen üretimlerin inovasyon ile ekonomiye katılmalarını istediklerini gösteriyor. Yani çalışanlar, ihtiyaçları tam olarak tespit edebilmeli ve bu işin ekonomik yönüne de dahil olmalılar.

Aktif öğrenme yeteneği ya da neyi, nasıl öğreneceğini bilmek:

Gelecekte şirketlerin arayacağı özellikler arasında en dikkat çeken, çalışanların asla öğrenmeyi bırakmayan kişiler olmalarını istemeleri. Öğrenme stratejileri, yalnızca eğitimcilerin değil, güçlü bir kariyer sahibi olmak isteyen herkesin bilmesi gereken bir konu. Öğrenme stratejilerini doğru bilerek hayat boyu aktif öğrenme içinde olmalı ve yeni ortaya çıkacak durumları bilmiyor olsanız bile nasıl öğreneceğinizi biliyor olmalısınız.

Karmaşık problemleri çözebilmek:

Karmaşık problem denilince aklınıza zor problemler gelmesin. Karmaşık problem tanımı, içinde birden fazla konu, birim, sorun, durum olan çok katmanlı problemleri anlatıyor. Büyük resmi görmek olarak da değerlendirebiliriz. Şirket içi ya da dışı yaşanan ve pek çok tarafı olan bir soruna doğru yaklaşarak öncelikle sorunun ne olduğunu tespit etmeli ve taraflar ile bir çözüm yoluna ulaşabilmelisiniz.

Eleştirel düşünme ve analiz edebilme:

Eskiden patronların ne kadar dediğim dedik insanlar olduğunu düşündüğümüz zaman gelecekte şirketlerin arayacağı özellikler arasında eleştirel düşünme olması bir hayli dikkat çekici. Ancak herkes gibi işverenler de anlamış olacak ki eleştirel düşünen ve güçlü analiz yeteneğine sahip çalışanlar, şirketleri her zaman bir adım ileriye götürecek fikirlere gebedirler.

Stresli durumlarda dayanıklı ve esnek olma:

Gelecek umutla baktığımız ama karanlık olabilecek bir tünel gibidir, her şeyle karşılaşabiliriz. Bu nedenle çalışanların karşılaşabilecekleri tüm durumlarda soğukkanlı olmaları, stres ile mücadele edebilmeleri ve esnek olmaları isteniyor. Örneğin, pandemi koşullarında 9-6 mesai saatlerinden koparak evden çalışmaya başladığı zaman tam verimli olmayı sürdürebilen çalışanlar strese karşı dayanıklı ve esnek kişilerdir.

Yaratıcı, özgün ve girişimci olma:

Bu üç temel özelliği bundan sonra hayatınızın her alanında görmeye hazır olun. Çünkü geleceğin dünyasında yaratıcı ve özgün fikirler ile yeni girişimcilik hedefleri olmayan kişiler göremeyeceksiniz. İş dünyasının her alanında, tüm sektörlerde işverenler yaratıcı ve özgün fikirler isteyecek ve çalışanlarının bu fikirleri gerçekleştirebilecek girişimci ruha sahip olmalarını bekleyecekler.

Sosyal alanda ve iş dünyasında etkili liderlik:

Artık yalnızca işini düzgün yapan bir çalışan olmanız yetmeyecek, ayrıca gerektiği bir zaman bir lider olarak ekip yönetme gücüne de sahip olmanız gerekecek. Üstelik yalnızca iş dünyasında değil, sosyal alanda da liderlik yeteneklerine bakılacak. Belki sosyal medya hesaplarınızdaki takipçi sayınız, iş mesajlaşma gruplarında ne kadar aktif olduğunuz bile işvereniniz tarafından gözlemlenebilir, kimbilir.

Akıl yürütme, problem çözme ve yeni fikirler üretme:

Gelecekte şirketlerin arayacağı özellikler daha çok insani yeteneklerden oluşuyor çünkü ileride iş arkadaşlarımız yapay zekalar olacak. Yapay zeka standart işlemleri hallederken insan çalışanlar olarak farklı konularda akıl yürütme, olası problemleri çözme ve yaratıcı fikirler üretme gibi ancak gerçek insan zihni ve ruhuyla yapılabilecek işlere yoğunlaşacağız.

Duygusal zeka:

Ne kadar şanslıyız ki duygusal zeka kolayca geliştirilebilen bir özelliktir. İşverenlerin duygusal zeka aramasının altında da yapay zeka iş arkadaşlarımız olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yapay zeka zaten zeki. İnsan faktörü ise kendini duygusal zeka ile belli edecek. Müşteriler, standart yanıtlar veren bir yapay zeka ile görüşmek yerine gerçek, empati kurabilen bir insanlarla görüşmeyi her zaman tercih edeceklerdir.

Teknoloji tasarımı ve programlama:

Nasıl ki artık bilgisayar kullanmak ve yabancı dil bilmek olmaz olmaz özellikler haline geldi, gelecekte de yeni teknoloji tasarımlarına imza atabilmek, farklı programlama dillerine hakim olmak olmazsa olmaz özellikler olacak. Yalnızca iş hayatında değil, belki teknolojinin gelişmesi ile birlikte günlük hayatımızda bile yapay zekalar ile iletişim kurmak için basit programlama dilleri kullanacağız.

Gelecekte şirketlerin arayacağı özellikler neden önemli?

World Economic Forum tarafından böyle bir listenin yayınlanma amacı bugünün gençlerini geleceğe hazırlamaktır. Birkaç yıl önce hayal bile edemeyeceğimiz teknoloji gücünü bugün cebimizde taşıyoruz. Geleceğin dünyasını ise hayal etmek bile zor. Bu nedenle ne kadar donanımlı olursak ileride daha güçlü bir kariyerin adımlarını daha sağlam atarız.

Listedeki özelliklerin çoğu insani özelliklerden oluşuyor. Bunun en büyük nedeni, gelecekte şirketlerin yapay zeka ve insanların birlikte çalışacağını öngörmesi. Başarıyla programlanan yapay zekalar standart işleri hallederken insanlar olarak biz, bir makinenin sahip olamayacağı duygusal zeka, yaratıcı fikirler geliştirme, insani problemleri çözme gibi özelliklerle ön plana çıkacağız

WEF’e göre 2025 yılında şirketlerin arayacağı 10 özelliği ve öne çıkan noktalarını anlattık. Geleceğin dünyasına adım adım ilerlerken iş dünyasında başarılı olmak ve güçlü bir kariyer sahibi olmak için listedeki yeteneklerimizi geliştirmeye bugünden başlamalı ve yıl 2025 olduğunda bu yeteneklerimizi ustaca kullanabilmeliyiz.