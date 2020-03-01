Yaratıcılığınızı Geliştirerek Dikkat Çekmeniz İçin İpuçları

Yaratıcılık kavramı hepimizin ilgisini bir şekilde çeken, diğer kişilerden ayrılmamızı sağlayan önemli bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. IBM tarafından bugünlerde yapılan bir çalışmada , CEO'ların yaklaşık yüzde 60'ı yaratıcılığı en önemli liderlik kalitesi olarak nitelendirdi. Peki neden? Yaratıcılık insanların problemleri çözmelerine, zorluklara cevap vermelerine ve yenilikçi fikirler üretmelerine olanak sağladığı için.

Siz de yaratıcılık kavramını duyduysanız ve bunu nasıl geliştirebileceğinizi düşünüyorsanız sizin için iyi haberlerimiz var. Uzmanlar tarafından da sıkça dile getirildiği üzere, yaratıcılık doğuştan sahip olduğunuz bir şey değil; biraz pratik yaparak ve kendinizi geliştirerek daha yaratıcı bir insan olmanız gayet mümkün.

Yeni şeyler denemek

Çoğu zaman, günlük hayatın koşuşturmacası içinde yaratıcılık duygusundan yoksun kalırız çünkü aynı şeyleri tekrar tekrar yapmaya mecbur kalmışızdır. Yaratıcılığınızı artırmak istiyorsanız işleri biraz karışık hale getirmek önemli bir nokta. Yeni şeyler denemek hem sıkılmanızı engeller ve hem de sizi gelişmeye zorlar. Yani ufkunuzu genişletmelisiniz; o güne kadar ilgilenmediğiniz konulara yoğunlaşın. Konfor alanınızdan ne kadar uzaklaşırsanız o kadar çok öğrenirsiniz. Öğrendiğiniz konuların kariyerinizle bir ilgisi yok gibi görünse de onlardan kazandığınız bilgiler başka alanlarda da işinize yarayabilir.

Hayal kurmaya daha fazla zaman ayırın

Birçok insan hayal kurmaktan korkuyor çünkü bu eylem daha az üretken ve daha az odaklanmış bir etkinlik olarak görülüyor. Ancak, içsel yaratıcılığınızın kilidini açmak istiyorsanız hayal kurmak önemlidir. Hayal kurma fikrini kabul edip bu konuda özgür hissettiğinizde, her türlü yeni fikirle karşılaşabilirsiniz. Yani, hayal kurmaya daha fazla zaman ayırın. Sıkıldığınızda hayal kurmaya odaklandığınızda, yaratıcı fikirlerin ve çözümlerin yepyeni dünyasını keşfedebilirsiniz.

Fikirlerinizi yazın

Yaratıcı yanınızı ortaya çıkarmak için, düşüncelerinizi zihninizin içinden kurtarıp kağıda dökmeniz gerekir. Bu fikir ne kadar imkansız görünse de tüm fikirlerinizi bir kağıda yazmayı denemenizi öneririz. Sadece fikirlerinizi yazma alıştırması bile yaratıcı düşünme becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır. Fikirlerinizi yazma süreci beyninizi yeni fikirler üretmeye devam ettirmek için eğitir.

Kendinizi yaratıcı insanlarla çevreleyin

Yaratıcılığın bulaşıcı olduğu söylenir. İç yaratıcılığınızın kilidini açmak istiyorsanız kendinizi yaratıcı insanlarla çevrelemeniz gerekir. Yaratıcı insanlarla düzenli olarak zaman geçirmek, onların düşüncelerinden ve davranışlarından ilham almanızı ve kendi yaratıcılığınızı artırmanızı sağlayabilir.