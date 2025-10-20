Tümü Webekno
[2025] Kış Soğuğunun Oyunlar İçin En Sıcak Dönemi Steam Kış İndirimleri Ne Zaman?

Steam'in her yıl en çok beklenen mevsimsel indirimlerinden olan Steam Kış İndirimleri bu yıl ne zaman başlayacak?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Kış soğukları kapıya dayandı, bu da oyun dünyasının en sıcak döneminin başladığını gösteriyor. Steam Kış İndirimleri hepimizin "Bu kez abartmayacağım" diyerek girdiği ama sepeti yine de doldurduğu o malum indirim dönemi.

Peki bilgisayarları ve cüzdanları hazırlamamız gereken o tarih tam olarak ne zaman? 2025 Steam Kış İndirimleri ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

2025 Steam Kış İndirimler resmî tarihleri

Steam Kış İndirimleri 2025

Lafı hiç uzatmadan sorunun cevabını verelim. Valve'ın geliştiricilerle paylaştığı ve SteamDB tarafından da doğrulanan resmî takvime göre 2025 Steam Kış İndirimleri için tarihler netleşti.

  • Başlangıç Tarihi: 18 Aralık 2025, Perşembe
  • Bitiş Tarihi: 5 Ocak 2026, Pazartesi

Bu aynı zamanda yeni yıla yepyeni oyunlarla girmek için tam iki haftalık harika bir indirim süremiz olacağı anlamına geliyor. İndirimler, her zaman olduğu gibi Türkiye saati ile 21.00'da başlayacak ve yine aynı saatte sona erecek.

Yılın en büyük Steam indirimi bu mu?

Evet. Steam Kış İndirimleri, Steam Yaz İndirimleri ile birlikte yılın en kapsamlı ve en büyük indirimlerinin yapıldığı iki ana indirim döneminden biridir.

Eğer siz de yeni oyun almak için indirimleri bekliyorsanız şimdiden istek listelerinizi hazırlayın. İstek listenize eklediğiniz oyunlar indirime girdiğinde Steam hesabınızın kayıtlı olduğu maile bilgilendirme geldiğini hatırlatalım.

Steam İndirim Oyunlar

2.500 TL Değerinde 2 Oyun Bu Akşama Kadar Steam'de Ücretsiz

Gelin Şu Karışıklığı Bir Çözelim: 5G ile 5Ghz Arasında Ne Fark Var?

WhatsApp Kullanıcı Adınıza Şimdiden Karar Verin: Rezervasyonlar Başlamak Üzere!

WhatsApp'ın Mesaj Limiti Özelliğinden İlk Ekran Görüntüleri Paylaşıldı

Geleceği Doğru Tahmin Eden Bilim Kurgu Filmleri

Oyunlardan Uyarlanmış En İyi 10 Film (Bazıları Oyunların Kendisinden de İyi)

