2025 Steam Ödülleri Sahiplerini Buldu: İşte Yılın Oyunu ve Diğer Tüm Kazanan Oyunlar!

2025 Steam Ödülleri, Steam kullanıcılarının oyları sonrası sonuçlandı ve bu yıl "Yılın Oyunu" ödülünün kazananı pek çok oyunseveri şaşırttı.

Steam’de 43,8 milyon oyuncunun oy kullandığı 2025 Steam Ödülleri açıklandı ve sonuçlar birçok oyuncu için sürprize gebe oldu. Yılın en prestijli ödülü olan “Yılın Oyunu”, uzun süredir merakla beklenen ve çıkışıyla da adından söz ettiren Hollow Knight: Silksong’un oldu.

Team Cherry imzalı yapım; ARC Raiders, Kingdom Come: Deliverance 2, Dispatch ve Clair Obscur: Expedition 33 gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak ödülü almayı başardı. Üstelik Silksong, “Kötü Olduğunuz En İyi Oyun” ödülünü de almayı başardı.

Ödüllerde farklı kategorilerde dikkat çeken kazananlar da vardı. Silent Hill f, etkileyici atmosferiyle En İyi Görsel Stil ödülünü alırken, ARC Raiders En Yenilikçi Oynanış ödülüne uzandı. Hades 2, Steam Deck’te en iyi deneyimi sunan oyun seçilirken; Dispatch hikâye anlatımıyla, Clair Obscur: Expedition 33 ise müzikleriyle öne çıktı.

2025 Steam Ödülleri kazananları

Yılın Oyunu : Hollow Knight: Silksong

: Hollow Knight: Silksong Yılın VR Oyunu : The Midnight Walk

: The Midnight Walk Aşk ile Devam Ettirilen : Baldur's Gate 3

: Baldur's Gate 3 Steam Deck'te En İyi Oyun : Hades II

: Hades II Arkadaşlarla Daha Zevkli : PEAK

: PEAK Üstün Görsel Stil : SILENT HILL f

: SILENT HILL f En Yenilikçi Oynanış : ARC Raiders

: ARC Raiders Kötü Olduğunuz En İyi Oyun : Hollow Knight: Silksong

: Hollow Knight: Silksong En İyi Oyun Müziği : Clair Obscur: Expedition 33

: Clair Obscur: Expedition 33 Üstün Zengin Hikâye : Dispatch

: Dispatch Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın: RV There Yet?

Peki sizce ödülü kazanan oyunlar hak etti mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.