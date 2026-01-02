[Ocak 2026] Toplam Fiyatı 4 Bin TL'yi Aşan 3 Oyun PlayStation Plus Abonelerine Ücretsiz

Sony'nin Ocak ayında PlayStation Plus aboneleri için sunacağı ücretsiz oyunlar açıklandı. Bu oyunları kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. 2026'nın ilk ayı olan Ocak ayında PlayStation Plus abonelerinin ücretsiz bir şekilde şahsi kütüphanesine ekleyebileceği oyunlar resmî olarak açıklandı.

Ocak ayında PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olarak dağıtılacak oyunlara baktığımızda en dikkat çekeni elbette Need for Speed Unbound. Serinin en son oyunu olan Need for Speed Unbound'u oynamanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

PlayStation Plus abonelerine ücretsiz verilecek yeni oyunlar

Oyun Platform Normal Fiyatı Need for Speed Unbound PS5 1.400 TL Disney Epic Mickey: Rebrushed PS4, PS5 2.099 TL Core Keeper PS4, PS5 699 TL

Listede yer alan oyunların tamamını 6 Ocak'tan 2 Şubat'a kadar PlayStation Plus abonesiyseniz şahsi PlayStation hesabınızın kütüphanesine ekleyebilirsiniz. PlayStation Plus aboneliğiniz sürdüğünüz müddetçe ömür boyu bu oyunları ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz.

PlayStation Plus aboneliklerinin detayları için: