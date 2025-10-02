Tümü Webekno
2025 Steam Sonbahar İndirimi: 20 Dolar Altı Oyunlar

Steam'in Sonbahar İndirimi'nde birçok oyunda %90'a varan indirimler sunuluyor. Biz de 20 dolardan daha ucuza alabileceğiniz oyunları derledik.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Steam Sonbahar İndirimleri, bu hafta başında resmen başlamıştı. Yüzlerce oyunda %90'lara varan fırsatlar sunan kampanya, 6 Ekim gününe kadar devam edecek. Peki kampanyada 20 dolardan daha ucuza alabileceğiniz oyunlar neler?

Bu içeriğimizde Steam Sonbahar İndirimi'nde 20 dolardan daha uyguna satılan oyunları sizler için derledik. 2 öğünlük yemek fiyatına bu oyunlara sahip olabilirsiniz. Lafı çok uzatmadan gelin listeye geçelim.

Steam Sonbahar İndirimi'nde 20 dolar altına satılan oyunlar

2

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı
Cyberpunk 2077 44,99 dolar 15,74 dolar (%65)
Forza Horizon 5 32,78 dolar 16,39 dolar (%50)
Ready or Not 28,99 dolar 14,49 dolar (%50)
Warhammer 40.000: Space Marine 2 39,99 dolar 19,99 dolar (%50)
Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition 39,99 dolar 13,19 dolar (%67)
God of War 49,99 dolar 19,99 dolar (%60)
Sea of Thieves 27,99 dolar 13,99 dolar (%50)
Days Gone 39,99 dolar 19,99 dolar (%50)
Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 49,99 dolar 19,99 dolar (%60)

Steam Sonbahar İndirimi'nde 20 doların altına satın alabileceğiniz tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

