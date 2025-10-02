2025 Steam Sonbahar İndirimi: 20 Dolar Altı Oyunlar

Steam Sonbahar İndirimleri, bu hafta başında resmen başlamıştı. Yüzlerce oyunda %90'lara varan fırsatlar sunan kampanya, 6 Ekim gününe kadar devam edecek. Peki kampanyada 20 dolardan daha ucuza alabileceğiniz oyunlar neler?
Bu içeriğimizde Steam Sonbahar İndirimi'nde 20 dolardan daha uyguna satılan oyunları sizler için derledik. 2 öğünlük yemek fiyatına bu oyunlara sahip olabilirsiniz. Lafı çok uzatmadan gelin listeye geçelim.
Steam Sonbahar İndirimi'nde 20 dolar altına satılan oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Cyberpunk 2077
|44,99 dolar
|15,74 dolar (%65)
|Forza Horizon 5
|32,78 dolar
|16,39 dolar (%50)
|Ready or Not
|28,99 dolar
|14,49 dolar (%50)
|Warhammer 40.000: Space Marine 2
|39,99 dolar
|19,99 dolar (%50)
|Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition
|39,99 dolar
|13,19 dolar (%67)
|God of War
|49,99 dolar
|19,99 dolar (%60)
|Sea of Thieves
|27,99 dolar
|13,99 dolar (%50)
|Days Gone
|39,99 dolar
|19,99 dolar (%50)
|Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu
|49,99 dolar
|19,99 dolar (%60)
Steam Sonbahar İndirimi'nde 20 doların altına satın alabileceğiniz tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.