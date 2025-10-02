2025 Steam Sonbahar İndirimi: 20 Dolar Altı Oyunlar

Steam'in Sonbahar İndirimi'nde birçok oyunda %90'a varan indirimler sunuluyor. Biz de 20 dolardan daha ucuza alabileceğiniz oyunları derledik.

Steam Sonbahar İndirimleri, bu hafta başında resmen başlamıştı. Yüzlerce oyunda %90'lara varan fırsatlar sunan kampanya, 6 Ekim gününe kadar devam edecek. Peki kampanyada 20 dolardan daha ucuza alabileceğiniz oyunlar neler?

Bu içeriğimizde Steam Sonbahar İndirimi'nde 20 dolardan daha uyguna satılan oyunları sizler için derledik. 2 öğünlük yemek fiyatına bu oyunlara sahip olabilirsiniz. Lafı çok uzatmadan gelin listeye geçelim.

Steam Sonbahar İndirimi'nde 20 dolar altına satılan oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Cyberpunk 2077 44,99 dolar 15,74 dolar (%65) Forza Horizon 5 32,78 dolar 16,39 dolar (%50) Ready or Not 28,99 dolar 14,49 dolar (%50) Warhammer 40.000: Space Marine 2 39,99 dolar 19,99 dolar (%50) Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition 39,99 dolar 13,19 dolar (%67) God of War 49,99 dolar 19,99 dolar (%60) Sea of Thieves 27,99 dolar 13,99 dolar (%50) Days Gone 39,99 dolar 19,99 dolar (%50) Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 49,99 dolar 19,99 dolar (%60)

Steam Sonbahar İndirimi'nde 20 doların altına satın alabileceğiniz tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.