2025 Steam Sonbahar İndirimi: Fiyatı Düşen Simülasyon Oyunları

Steam Sonbahar indiriminde yüzlerce oyunda büyük indirimler var. Biz de simülasyon türünde fiyatı düşen oyunları derledik.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Steam’in en büyük indirim kampanyalarından olan Sonbahar İndirimi hız kesmeden devam ediyor. 6 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek etkinlikte yüzlerce oyunda %90’lara varan oranda indirimler sunuluyor. En sevilen türlerden olan simülasyon oyunları da indirime giren kategoriler arasında.

Bu içeriğimizde Steam Sonbahar İndirimi’nde fiyatı düşen simülasyon oyunlarından öne çıkanları sizler için derledik. Eğer türü seviyorsanız bu oyunlara kesinlikle göz atmalısınız. İşte indirime giren simülasyon oyunları.

Steam Sonbahar İndirimi’nde fiyatı düşen simülasyon oyunları

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı
Euro Truck Simulator 2 10,09 dolar 2,52 dolar (%75)
Stardew Valley 5,99 dolar 4,19 (%30)
Forza Horizon 5 32,78 dolar 16,39 dolar (%50)
F1 25 59,99 dolar 41,99 dolar (%30)
The Hunter: Call of the Wind 10,49 dolar 1,36 dolar (%87)
Farming Simulator 25 36,49 dolar 29,19 dolar (%20)
Mountain & Blade II: Bannerlord 19,99 dolar 11,99 dolar (%40)
Raft 19,99 dolar 13,39 dolar (%33)
iRacing 5,79 dolar 2,31 dolar (%60)
RimWorld 17,99 dolar 14,39 dolar (%20)

6 Ekim TSİ 20.00'ye kadar devam edecek Steam Sonbahar İndirimi'nde fiyatı düşen simülasyon oyunlarına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

