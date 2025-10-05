Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

2025 Steam Sonbahar İndirimleri: Fiyatı Düşen Arkadaşınız/Sevgilinizle Oynayabileceğiniz En İyi Oyunlar

Oyuncuların dört gözle beklediği Steam Sonbahar İndirimleri sonunda başladı. Biz de sizler için indirimlerde fiyatı düşen co-op oyunları listeledik.

2025 Steam Sonbahar İndirimleri: Fiyatı Düşen Arkadaşınız/Sevgilinizle Oynayabileceğiniz En İyi Oyunlar
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Her yıl Steam kullanıcılarının dört gözle beklediği Steam Sonbahar İndirimleri büyük bir heyecanla başladı. Sonbahar indirimlerinde popüler oyunlardan tutun çok da popüler olmayan bağımsız yapımlara kadar birçok oyun indirime girdi. Tabii bu oyunlar arasında popüler co-op oyunlar da bulunuyor.

Co-op oyunlar dendiğinde akla direkt sinir küplerine girdiğimiz ama aynı zamanda bir o kadar da eğlendiğimiz oyunlar geliyor. Biz de sizler için arkadaşlarınızla ve sevgilinizle oynayabileceğiniz en iyi co-op oyunları listeledik.

Steam Sonbahar İndirimleri'nde indirime giren co-op oyunlar

Steam Sonbahar İndirimleri

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
PEAK 3.99$ 3.19$ (-%20)
Euro Truck Simulator 2 10.09$ 2.52$ (-%75)
Baldur's Gate 3 34.99$ 26.24$ (-%25)
Ready or Not 28.99$ 14.49$ (-%50)
Stardew Valley 5.99$ 4.19$ (-%30)
Warhammer 40,000: Space Marine 2 39.99$ 19.99$ (-%50)
Dead by Daylight 14.99$ 5.99$ (-%60)
HELLDIVERS 2 39.99$ 31.99$ (-%20)
No Man's Sky 26.99$ 10.79$ (-%60)
Rust 18.99$ 9.49$ (-%50)
Monster Hunter Wilds 52.49$ 36.74$ (-%30)
It Takes Two 39.99$ 9.99$ (-%75)
R.E.P.O. 5.79$ 4.05$ (-%30)
Split Fiction 49.99$ 44.99$ (-%10)
Schedule I 10.49$ 7.34$ (-%30)
2025 Steam Sonbahar İndirimleri Başladı: İşte Kaçırmamanız Gereken Oyunlar 2025 Steam Sonbahar İndirimleri Başladı: İşte Kaçırmamanız Gereken Oyunlar
Steam, Türkiye’de En Çok Satılan Oyunları Açıkladı (16-23 Eylül) Steam, Türkiye’de En Çok Satılan Oyunları Açıkladı (16-23 Eylül)
Steam İndirim

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekim 2025: Dacia Fiyat Listesi Açıklandı (Zam Var Zam)

Ekim 2025: Dacia Fiyat Listesi Açıklandı (Zam Var Zam)

WhatsApp, Yakında Gelecek "Kullanıcı Adı" Özelliği İçin Rezervasyon Alacak

WhatsApp, Yakında Gelecek "Kullanıcı Adı" Özelliği İçin Rezervasyon Alacak

Apple'ın Deneyip de Başaramadığı Özellik Yakında Samsung Telefonlara Geliyor

Apple'ın Deneyip de Başaramadığı Özellik Yakında Samsung Telefonlara Geliyor

Ekim 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla'ya Zam Geldi!

Ekim 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla'ya Zam Geldi!

Ekim 2025: Türkiye'de En Çok Kullanılan İşletim Sistemleri

Ekim 2025: Türkiye'de En Çok Kullanılan İşletim Sistemleri

Game Pass'e bir günde %160 zam yapan Microsoft, Xbox'ta tam ekran reklamlar göstermeye başladı

Game Pass'e bir günde %160 zam yapan Microsoft, Xbox'ta tam ekran reklamlar göstermeye başladı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim