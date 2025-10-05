2025 Steam Sonbahar İndirimleri: Fiyatı Düşen Arkadaşınız/Sevgilinizle Oynayabileceğiniz En İyi Oyunlar

Oyuncuların dört gözle beklediği Steam Sonbahar İndirimleri sonunda başladı. Biz de sizler için indirimlerde fiyatı düşen co-op oyunları listeledik.

Her yıl Steam kullanıcılarının dört gözle beklediği Steam Sonbahar İndirimleri büyük bir heyecanla başladı. Sonbahar indirimlerinde popüler oyunlardan tutun çok da popüler olmayan bağımsız yapımlara kadar birçok oyun indirime girdi. Tabii bu oyunlar arasında popüler co-op oyunlar da bulunuyor.

Co-op oyunlar dendiğinde akla direkt sinir küplerine girdiğimiz ama aynı zamanda bir o kadar da eğlendiğimiz oyunlar geliyor. Biz de sizler için arkadaşlarınızla ve sevgilinizle oynayabileceğiniz en iyi co-op oyunları listeledik.

Steam Sonbahar İndirimleri'nde indirime giren co-op oyunlar