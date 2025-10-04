Tümü Webekno
2025 Steam Sonbahar İndirimleri: Fiyatı Düşen En İyi Hikâyeli Oyunlar

Oyuncuların dört gözle beklediği Steam Sonbahar İndirimleri sonunda başladı. Biz de sizler için indirimlerde fiyatı düşen en iyi hikâyeli oyunları listeledik.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Her yıl Steam kullanıcılarının dört gözle beklediği Steam Sonbahar İndirimleri büyük bir heyecanla başladı. Sonbahar indirimlerinde popüler oyunlardan tutun çok da popüler olmayan bağımsız yapımlara kadar birçok oyun indirime girdi. Tabii bu oyunlar arasında popüler hikâye tabanlı oyunlar da bulunuyor.

Yer yer duygulanıp yer yer birbirinden farklı duygular yaşadığımız hikâyeli oyunlar arasından mutlaka almanız gerektiğini düşündüğümüz oyunları sizler için listeledik.

Steam Sonbahar İndirimleri'nde fiyatı düşen en iyi hikâyeli oyunlar

Steam Sonbahar İndirimleri

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
The Witcher 3: Wild Hunt 29.99$ 5.99$ (-%80)
God of War: Ragnarök 49.99$ 39.99$ (-%20)
Baldur's Gate 3 34.99$ 26.24$ (-%25)
Cyberpunk 2077 44.99$ 15.74$ (-%65)
The Last of Us Part I 59.99$ 29.99$ (-%50)
The Last of Us Part II Remastered 49.99$ 39.99$ (-%20)
Clair Obscur: Expedition 33 34.99$ 31.49$ (-%10)
Persona 3 Reload 69.99$ 27.99$ (-%60)
Persona 5 Royal 59.99$ 20.99$ (-%65)
UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 49.99$ 19.99$ (-%60)
Horizon Forbidden West Complete Edition 59.99$ 35.99$ (-%40)
Days Gone 39.99$ 19.99$ (-%50)
Haven 12.49$ 1.24$ (-%90)
Warhammer 40,000: Rogue Trader 24.99$ 11.24$ (-%55)
Red Dead Redemption 49.99$ 29.99$ (-%40)
2025 Steam Sonbahar İndirimleri Başladı: İşte Kaçırmamanız Gereken Oyunlar
Steam, Türkiye'de En Çok Satılan Oyunları Açıkladı (16-23 Eylül)
Steam İndirim

WhatsApp bir "telefon" uygulamasına dönüşüyor

Apple'ın Deneyip de Başaramadığı Özellik Yakında Samsung Telefonlara Geliyor

Huawei'nin En Gelişmiş Akıllı Saati Watch GT6 Türkiye'de: İşte Fiyatı

Ekim 2025: Dacia Fiyat Listesi Açıklandı (Zam Var Zam)

Game Pass'e bir günde %160 zam yapan Microsoft, Xbox'ta tam ekran reklamlar göstermeye başladı

iOS 26.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

