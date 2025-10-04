2025 Steam Sonbahar İndirimleri: Fiyatı Düşen En İyi Hikâyeli Oyunlar

Her yıl Steam kullanıcılarının dört gözle beklediği Steam Sonbahar İndirimleri büyük bir heyecanla başladı. Sonbahar indirimlerinde popüler oyunlardan tutun çok da popüler olmayan bağımsız yapımlara kadar birçok oyun indirime girdi. Tabii bu oyunlar arasında popüler hikâye tabanlı oyunlar da bulunuyor.
Yer yer duygulanıp yer yer birbirinden farklı duygular yaşadığımız hikâyeli oyunlar arasından mutlaka almanız gerektiğini düşündüğümüz oyunları sizler için listeledik.
Steam Sonbahar İndirimleri'nde fiyatı düşen en iyi hikâyeli oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|The Witcher 3: Wild Hunt
|29.99$
|5.99$ (-%80)
|God of War: Ragnarök
|49.99$
|39.99$ (-%20)
|Baldur's Gate 3
|34.99$
|26.24$ (-%25)
|Cyberpunk 2077
|44.99$
|15.74$ (-%65)
|The Last of Us Part I
|59.99$
|29.99$ (-%50)
|The Last of Us Part II Remastered
|49.99$
|39.99$ (-%20)
|Clair Obscur: Expedition 33
|34.99$
|31.49$ (-%10)
|Persona 3 Reload
|69.99$
|27.99$ (-%60)
|Persona 5 Royal
|59.99$
|20.99$ (-%65)
|UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu
|49.99$
|19.99$ (-%60)
|Horizon Forbidden West Complete Edition
|59.99$
|35.99$ (-%40)
|Days Gone
|39.99$
|19.99$ (-%50)
|Haven
|12.49$
|1.24$ (-%90)
|Warhammer 40,000: Rogue Trader
|24.99$
|11.24$ (-%55)
|Red Dead Redemption
|49.99$
|29.99$ (-%40)