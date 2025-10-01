Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

2025 Steam Sonbahar İndirimleri: Fiyatı Düşen En İyi Yarış Oyunları

Oyuncuların dört gözle beklediği Steam Sonbahar İndirimleri sonunda başladı. Biz de sizler için indirimlerde fiyatı düşen en iyi yarış oyunlarını listeledik.

2025 Steam Sonbahar İndirimleri: Fiyatı Düşen En İyi Yarış Oyunları
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Her yıl Steam kullanıcılarının dört gözle beklediği mevsimlik indirimlerden biri olan Steam Sonbahar İndirimleri büyük bir heyecanla başladı. Sonbahar indirimlerinde popüler oyunlardan tutun çok da popüler olmayan bağımsız yapımlara kadar birçok oyun indirime girdi. Tabii bu oyunlar arasında yarış oyunları da bulunuyor.

Oyunculardan son derece güzel puan alan yarış oyunları, şu anda Steam’de normal fiyatlarının altına düşmüş durumda. Biz de Steam Sonbahar İndirimleri kapsamında indirime giren en iyi yarış oyunlarını sizler için listeledik.

Steam Sonbahar İndirimleri'nde fiyatı düşen en iyi yarış oyunları

Steam Sonbahar İndirimleri

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
Car Mechanic Simulator 2021 12.49$ 3.12$ (-%75)
Forza Horizon 5 32.78$ 16.39$ (-%50)
CarX Street 19.99$ 8.99$ (-%55)
Assetto Corsa 10.49$ 2.62$ (-%75)
F1 25 59.99$ 41.99$ (-%30)
Riders Republic 31.99$ 3.19$ (-%90)
iRacing 5.79$ 2.31$ (-%60)
BeamNG.drive 12.49$ 9.99$ (-%20)
Le Mans Ultimate 30.00$ 22.50$ (-%25)
SnowRunner 20.99$ 8.39$ (-%60)
Assetto Corsa Competizione 18.99$ 4.74$ (-%75)
Easy Delivery Co. 6.49$ 4.86$ (-%25)
Automobilista 2 39.99$ 19.99$ (-%50)
RIDE 5 59.99$ 11.99$ (-%80)
The Crew Motorfest 55.99$ 13.99$ (-%75)
2025 Steam Sonbahar İndirimleri Başladı: İşte Kaçırmamanız Gereken Oyunlar 2025 Steam Sonbahar İndirimleri Başladı: İşte Kaçırmamanız Gereken Oyunlar
Steam, Türkiye’de En Çok Satılan Oyunları Açıkladı (16-23 Eylül) Steam, Türkiye’de En Çok Satılan Oyunları Açıkladı (16-23 Eylül)
Steam İndirim

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iOS 26.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

iOS 26.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

10 Bin TL Altına Satın Alınabilecek En İyi Telefonlar

10 Bin TL Altına Satın Alınabilecek En İyi Telefonlar

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

GTA 6'da İyi mi Kötü mü Bilemediğimiz Değişiklik! Oyuncular İkiye Bölündü

GTA 6'da İyi mi Kötü mü Bilemediğimiz Değişiklik! Oyuncular İkiye Bölündü

Rockstar Kurucu Ortağı, Bugüne Kadarki En İyi Oyunlarını Açıkladı (GTA 5 Değil)

Rockstar Kurucu Ortağı, Bugüne Kadarki En İyi Oyunlarını Açıkladı (GTA 5 Değil)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim