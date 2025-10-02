Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

2025 Steam Sonbahar İndirimleri: Fiyatı Düşen Türkçe Dil Destekli Oyunlar

Oyuncuların dört gözle beklediği Steam Sonbahar İndirimleri sonunda başladı. Biz de sizler için indirimlerde fiyatı düşen Türkçe dil destekli oyunları listeledik.

2025 Steam Sonbahar İndirimleri: Fiyatı Düşen Türkçe Dil Destekli Oyunlar
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam'in her mevsim merakla beklenen büyük indirimlerinden biri daha nihayet başladı. Steam Sonbahar İndirimleri kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girerken biz Türk oyuncular olarak Türkçe dil destekli oyunlar da ayrı bir önem taşıyor.

İrili ufaklı birçok oyunun indirime girdiği Steam Sonbahar İndirimleri kapsamında biz de A'dan Z'ye tamamen Türkçe bir şekilde oynayabileceğiniz her bütçeye uygun oyunları sizler için listeledik.

Steam Sonbahar İndirimleri'nde indirime giren Türkçe oyunlar

Steam Sonbahar İndirimleri

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
Megabonk 5.79$ 4.92$ (-%15)
Cyberpunk 2077 44.99$ 15.74$ (-%65)
Sons of the Forest 14.99$ 4.94$ (-%67)
Baldur's Gate 3 34.99$ 26.24$ (-%25)
Dead by Daylight 14.99$ 5.99$ (-%60)
Ready or Not 20.99$ 14.49$ (-%50)
Stellar Blade 59.99$ 47.99$ (-%20)
Forza Horizon 5 5.79$ 4.92$ (-%15)
Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ 59.99$ 40.19$ (-%33)
Rust 18.99$ 9.49$ (-%50)
Stardew Valley 5.99$ 4.19$ (-%30)
Diablo IV 49.99$ 22.49$ (-%15)
Kingdom Come: Deliverance II 44.99$ 31.49$ (-%30)
Total War: WARHAMMER III 5.79$ 4.92$ (-%15)
RimWorld 17.99$ 14.39$ (-%20)
God of War Ragnarök 49.99$ 39.99$ (-%20)
The Last of Us Part II Remastered 49.99$ 39.99$ (-%20)
Palworld 14.99$ 11.24$ (-%25)
Persona 3 Reload 69.99$ 27.99$ (-%60)
DOOM: The Dark Ages 49.99$ 33.49$ (-%33)
2025 Steam Sonbahar İndirimleri Başladı: İşte Kaçırmamanız Gereken Oyunlar 2025 Steam Sonbahar İndirimleri Başladı: İşte Kaçırmamanız Gereken Oyunlar
Steam, Türkiye’de En Çok Satılan Oyunları Açıkladı (16-23 Eylül) Steam, Türkiye’de En Çok Satılan Oyunları Açıkladı (16-23 Eylül)
Steam İndirim

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

WhatsApp bir "telefon" uygulamasına dönüşüyor

WhatsApp bir "telefon" uygulamasına dönüşüyor

Apple'ın Deneyip de Başaramadığı Özellik Yakında Samsung Telefonlara Geliyor

Apple'ın Deneyip de Başaramadığı Özellik Yakında Samsung Telefonlara Geliyor

Ekim 2025: Dacia Fiyat Listesi Açıklandı (Zam Var Zam)

Ekim 2025: Dacia Fiyat Listesi Açıklandı (Zam Var Zam)

Game Pass'e bir günde %160 zam yapan Microsoft, Xbox'ta tam ekran reklamlar göstermeye başladı

Game Pass'e bir günde %160 zam yapan Microsoft, Xbox'ta tam ekran reklamlar göstermeye başladı

WhatsApp, Yakında Gelecek "Kullanıcı Adı" Özelliği İçin Rezervasyon Alacak

WhatsApp, Yakında Gelecek "Kullanıcı Adı" Özelliği İçin Rezervasyon Alacak

Huawei'nin En Gelişmiş Akıllı Saati Watch GT6 Türkiye'de: İşte Fiyatı

Huawei'nin En Gelişmiş Akıllı Saati Watch GT6 Türkiye'de: İşte Fiyatı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim