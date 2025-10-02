2025 Steam Sonbahar İndirimleri: Fiyatı Düşen Türkçe Dil Destekli Oyunlar

Steam'in her mevsim merakla beklenen büyük indirimlerinden biri daha nihayet başladı. Steam Sonbahar İndirimleri kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girerken biz Türk oyuncular olarak Türkçe dil destekli oyunlar da ayrı bir önem taşıyor.
İrili ufaklı birçok oyunun indirime girdiği Steam Sonbahar İndirimleri kapsamında biz de A'dan Z'ye tamamen Türkçe bir şekilde oynayabileceğiniz her bütçeye uygun oyunları sizler için listeledik.
Steam Sonbahar İndirimleri'nde indirime giren Türkçe oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Megabonk
|5.79$
|4.92$ (-%15)
|Cyberpunk 2077
|44.99$
|15.74$ (-%65)
|Sons of the Forest
|14.99$
|4.94$ (-%67)
|Baldur's Gate 3
|34.99$
|26.24$ (-%25)
|Dead by Daylight
|14.99$
|5.99$ (-%60)
|Ready or Not
|20.99$
|14.49$ (-%50)
|Stellar Blade
|59.99$
|47.99$ (-%20)
|Forza Horizon 5
|5.79$
|4.92$ (-%15)
|Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ
|59.99$
|40.19$ (-%33)
|Rust
|18.99$
|9.49$ (-%50)
|Stardew Valley
|5.99$
|4.19$ (-%30)
|Diablo IV
|49.99$
|22.49$ (-%15)
|Kingdom Come: Deliverance II
|44.99$
|31.49$ (-%30)
|Total War: WARHAMMER III
|5.79$
|4.92$ (-%15)
|RimWorld
|17.99$
|14.39$ (-%20)
|God of War Ragnarök
|49.99$
|39.99$ (-%20)
|The Last of Us Part II Remastered
|49.99$
|39.99$ (-%20)
|Palworld
|14.99$
|11.24$ (-%25)
|Persona 3 Reload
|69.99$
|27.99$ (-%60)
|DOOM: The Dark Ages
|49.99$
|33.49$ (-%33)