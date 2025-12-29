2025'te Teknoloji Dünyasının En Büyük Hayal Kırıklıkları

2025, teknoloji dünyası için yoğun geçen bir yıl olsa da birçok hayal kırıklığına da ev sahipliği yaptı. Biz de bu hayal kırıklıklarını derledik.

Sonuna geldiğimiz 2025 yılı, teknoloji dünyası için de yoğun bir yıl olarak geride kalıyor. 2025 boyunca geleceğimizi tanımlayacak yeni teknolojilerden yeni ürün tanıtımlarına kadar birçok farklı şey gördük. Ancak hep iyi olaylar yaşanmadı. Öyle ki 2025, teknoloji sektöründe hayal kırıklıklarını da beraberinde getirdi.

2025 yılında teknoloji dünyasındaki en büyük hayal kırklıklarını sizler için derledik. Birçok teknoloji ve ürün, büyük umutlarla çıkış yaparken maalesef kullanıcılarda hayal kırıklığı yarattı. Gelin bunların hepsine bakalım.

iPhone Air ve ince telefonların başarısızlığı

2025’te teknoloji dünyasındaki en önemli gelişmelerden biri telefonların çok ince tasarımla gelmesiydi. İlk olarak Samsung’dan Galaxy S25 Edge modelini gördük. Sonrasında ise Apple, 5,6 mm kalınlığa sahip tarihin en ince telefonunu tanıttı. Bu tasarımlar, şirketler tarafından “devrim niteliğinde” olarak nitelendirilse de sonuçları pek öyle olmadı.

Öyle ki iPhone Air ve S25 Edge, kullanıcıların hiç ilgisini çekmedi. Telefonlar, büyük hayal kırıklığı yarattı ve çok düşük miktarlarda satıldı. Bunun temel nedeni, sırf ince olsunlar diye birçok özellikten fedakârlık yapılması. Daha düşük pil ömrü, iPhone Air’daki tekli kamera buna örnek verilebilir. Düşük özelliklere rağmen yüksek fiyatlarla satılmaları da düşük satışlarda etkiliydi. Yani anlayacağınız insanlar ince tasarımı pek beğenmedi ve bu telefonlar 2025’in hayal kırıklığı olarak kayıtlara geçti.

GTA 6’nın ertelenmesi

Rockstar’ın uzun yıllardır geliştirdiği Grand Theft Auto 6 (GTA 6) kuşkusuz tarihin en çok beklenen oyunu olmayı başardı. Oyunun normalde Mayıs 2026’da gelmesi bekleniyordu. Ancak Rockstar tarafından kasımda yapılan bir açıklama, çıkış tarihinin Kasım 2026’ya ertelendiğini gösterdi. Bu da oyun dünyasında büyük hayal kırıklığı yarattı.

GPT-5

OpenAI’ın GPT-5 ile AGI’ya yaklaşmış, inanılmaz ileri seviye yapay zekâ performansı sunması bekleniyordu. Ancak yeni dil modeli mevcut modellerin biraz daha hızlanmış, biraz daha az "halüsinasyon" gören versiyonlarından öteye gidemedi. Bu nedenle de kullanıcılar büyük hayal kırıklığına uğradı.

Nintendo Switch 2

Yıllardır beklenen, hakkında binlerce sızıntı yapılan Nintendo Switch 2, 2025 yılında nihayet yüzünü gösterdi. Ancak yeni el konsolu, oyunseverler üzerinde orijinal Switch kadar büyük bir etki yaratmadı. Hâlihazırda birçok el konsolu bulunması nedeniyle Switch 2’yi özel kılan pek bir şey kalmadı. Hâlâ LCD ekranla gelmesi, az sayıda oyun kütüphanesi gibi nedenler onu Steam Deck gibi rakiplerinin gerisine itti.

Katlanabilir telefonlar

2025 yılıyla birlikte katlanabilir telefonların çok daha iyi özelliklerle gelmeleri, fiyatlarının daha karşılanabilir seviyelere gelmesi bekleniyordu. Ancak bu gerçekleşmedi. Samsung Galaxy Z Fold7 başta olmak üzere bu kategorideki ürünler, önceki nesillere kıyasla çok küçük iyileştirmelerle sunuldular. Buna ek olarak fiyatlarında da bir düşüş yaşanmadı, hâlâ pahalı olmaya devam ettiler ve standart kullanıcının ulaşabileceği bir ürün türü olamadılar. Bu da katlanabilir telefonların geçen yılın en büyük hayal kırıklıklarından biri olduğunun göstergesi.

Yapay zekâ nedeniyle yaşanan RAM krizi

Son aylarda tüm teknoloji dünyasını etkilemeye başlayan bir RAM krizi var. Yapay zekâ veri merkezleri nedeniyle RAM’e olan talebin inanılmaz artmasıyla RAM fiyatları uçuşa geçti, sektörde RAM kıtlığı yaşanmasını sağladı. Yapay zekânın bu korkunç etkisi, tüketicileri büyük hayal kırıklığına uğrattı. Öyle ki yakında bilgisayarlardan telefonlara kadar çoğu ürüne RAM krizi nedeniyle zam gelmesi bekleniyor. Donanım üreticilerinin GPU üretimini azaltması, telefonlarda 4 GB RAM’e dönülmesi de beklenen diğer sonuçlardan. Daha da kötüsü ise RAM krizinin 2026 ve sonrasında da devam etme ihtimali.

Xbox Games Pass’e yapılan devasa zam ve yeni paketler

Oyun tarafında hayal kırıklığı yaratan en büyük gelişmelerden biri de Xbox Game Pass’te oldu. Game Pass bir aralar en mantıklı oyun abonelik hizmeti konumundayken yakın zamanda yapılan değişiklikler bunu değiştirdi. Artık Ultimate, Premium, Essential olmak üzere 3 farklı abonelik sunuluyor. Ultimate değilseniz ilk günden oyunlara erişemiyorsunuz. Ultimate’ın fiyatı ise aylık 800 TL. Tahmin edebileceğiniz gibi bu da oyunseverler için hayal kırıklığı yaratıyor.

Katı hâl bataryaların ertelenmesi

Daha yüksek enerji yoğunluğu, hızlı şarj, üst düzey güvenlik ve uzun pil ömrü sunacak katı hâl bataryaların önceki yıllarda 2025’te kullanılmaya başlayacağı konuşuluyordu. 2025 bitti ancak bu bataryalar hâlâ gerçek olmadı. Örneğin Toyota, Japonya’daki yeni fabrikasında bu tarz çok daha gelişmiş bataryalar üretecekti. Ancak planlarını sonraki yıllara erteledi. Şu anki tahminler, katı hâl bataryaların 2027 ve sonrasına kaldığı yönünde.