2025'te Teknoloji Dünyasına Damga Vuran Olaylar (Neler Neler Olmuş)

2025, teknoloji sektörü için dolu dolu geçen, birçok olayın yaşandığı bir yıl oldu. Biz de 2025'te teknoloji dünyasına damga vuran olaylardan bazılarını derledik.

Yavaş yavaş sonuna geldiğimiz 2025, teknoloji dünyası için sadece yeni cihazların tanıtıldığı bir yıl değil çok farklı olayların da yaşandığı bir yıl oldu. Dev şirketlerin el değiştirmesi için yapılan anlaşmalar, sektörün kurallarının yeniden yazılması, yapay zekânın gelişimi ve çok daha fazlasını geride bıraktığımız yılda gördük.

Biz de bu içeriğimizde teknoloji sektöründe 2025 yılına damga vuran olaylara bakıyoruz. Bu olaylar, sektörde büyük yankı uyandırmayı başardı. Lafı çok uzatmadan gelin sizi 2025 yılının teknoloji dünyasında bir yolculuğa çıkaralım.

Netflix & Warner Bros.’un 82,7 milyar dolarlık anlaşması

En yakın zamanda yaşanan ve dünya çapında yankı yaratan bir anlaşmayla başlayalım. Netflix, aralık ayının başında dünyanın en büyük eğlence şirketlerinden biri olan Warner Bros.’u, 82,7 milyar dolarlık dudak uçuklatan bir fiyata satın alacağını açıkladı. Bu anlaşmanın, 2026’nın üçüncü çeyreğinde Warner Bros.’un Discovery’den ayrılmasının ardından gerçekleşmesi bekleniyor.

Anlaşmanın ardından HBO Max, artık Netflix’e ait olacak. Bunun yanı sıra Harry Potter ve Game of Thrones gibi evrenler de Netflix kontrolüne geçecek. Anlaşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz belli değil. Öyle ki Netflix’in tekel olma iddiaları nedeniyle düzenleyiciler tarafından onaylanıp onaylanmayacağını bilmiyoruz. Neler olacağını zaman gösterecek.

RAM krizi

Yaz aylarının sonundan itibaren tüm teknoloji dünyasında bir RAM krizi baş göstermeye başladı. Öyle ki yapay zekâ nedeniyle RAM’lere olan inanılmaz talebin ardından fiyatlar uçuşa geçti, RAM’lerde kıtlık yaşanmaya başladı. Üstelik bu krizin 2026 ve sonrasında da devam etmesi bekleniyor.

RAM’ler her türden cihazda yer aldığı için bilgisayarlardan telefonlara kadar birçok üründe zam görmemiz olası. Şirketlerin de bazı planları var. Örneğin AMD ekran kartlarına zam yapmayı planlıyor, NVIDIA GPU üretimini düşürmeyi düşünüyor. Lenovo, Dell gibi PC devleri ise fiyatlarında %20’ye varan artışlarla karşımıza çıkabilir.

Yapay zekâda yeni dönem

2025’in en önde gelen teknolojik olaylarını derlerken yapay zekâ gelişmelerini eklememek doğru olmaz. OpenAI’ın GPT 5 modelleri, Atlas isimli tarayıcısı, arama motoru, Google’ın Gemini 3 Pro modeli, inanılmaz gerçekçi görseller üretbilen Nano Banana Pro gibi yapay zekâ araçları geride bıraktığımız yıl boyunca piyasaya sürüldü. Artık yapay zekâda sizin yerinize işlerinizi yerine getirebilen otonom ajanlar dönemine giriş yaptık.

iPhone Air başta olmak üzere ince telefonların başarısızlığı

Samsung, bu yıl Galaxy S25 Edge ismini verdiği tamamen inceliğe odaklanan bir telefon tanıtmıştı. Benzer bir hamleyi Apple’dan da gördük. Öyle ki Apple, eylül ayında iPhone 17 serisini tanıtırken Plus modeli tamamen rafa kaldırmış, yerine iPhone Air ismini verdiği çok ince bir telefon satacağını duyurmuştu.

Bu telefon 5,6 mm kalınlığıyla tarihin en ince iPhone’u olmayı başardı. Ancak işler hiç Apple’ın istediği gibi gitmedi. Öyle ki iPhone Air modeli inanılmaz düşük satış yaptı, Apple üretimi azaltmak zorunda kaldı. Sırf incelik için birçok özellikten fedakârlık yapılması, tek kamera, düşük pil ömrü ve tüm bunlara rağmen yüksek fiyat, kullanıcıların cihazı almamasını sağladı. Sadece Apple değil, aynı şey Samsung’da da yaşandı ve S25 Edge modeli çok az sattı. İnce telefonların patladığı bir yıl olduğunu söyleyebiliriz.

SpaceX’in 800 milyar dolarlık değerlemesi

Starship’in başarılı Mars testleri ve Starlink’in küresel çapta kârlılığa geçmesiyle birlikte SpaceX, 2025 itibarıyla 800 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Bu rakam, SpaceX’i dünyanın en değerli özel şirketi yapmanın yanı sıra, birçok geleneksel havacılık ve otomotiv devinin toplamından daha büyük bir hâle getirdi. Elon Musk’ın uzay vizyonu artık sadece bir "hayal" değil, dünyanın en kârlı iş modellerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Toplu işten çıkarmalar

Son birkaç yıldır teknoloji sektörünü etkisi altına alan işten çıkarmalar, maalesef 2025’te de devam etti. Öyle ki Amazon’dan Microsoft’a kadar neredeyse tüm teknoloji şirketlerinin geçen yıl boyunca toplamda 100 bini aşkın çalışanıyla yollarını ayırdığını gördük. Bu işten çıkarmalara neden olarak masrafları azaltma, ekonomik durum, yeniden yapılanma gibi nedenler gösterildi.

GTA VI yine ertelendi

Oyun dünyasına en çok damga vuran olay şüphesiz bu. Tarihin en çok beklenen oyunu ve uzun yıllardır GTA 6’nın normalde 26 Mayıs 2026’da gelmesi bekleniyordu. Ancak Rockstar, kasım ayında yaptığı bir açıklamayla oyunun 19 Kasım 2026’ya ertelendiğini duyurdu. Bu, oyun dünyasında büyük bir üzüntüye neden oldu.