Küresel PC pazarı, bileşen maliyetlerindeki artış ve küresel gümrük vergilerinin baskısıyla 2026'nın üçüncü çeyreğinde büyük düşüş yaşadı.

Bilgisayar pazarı, son dönemde yaşanan maliyet artışları ve ekonomik baskıların etkisiyle oldukça zorlu bir süreçten geçiyor. Araştırma şirketi Counterpoint’in verilerine göre, küresel PC sevkiyatları 2026 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %21 oranında büyük bir düşüş kaydetti.

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Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 70 milyon ünitenin üzerinde seyreden toplam sevkiyat miktarı, bu yılın 3. çeyreğinde 57 milyon üniteye kadar geriledi.

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RAM krizi etkili oldu

Düşüşün ivmesi sadece yıllık bazdaki verilerle sınırlı kalmıyor. Çeyrekten çeyreğe bakıldığında da %13,8'lik bir daralma göze çarpıyor. Sektör analizleri, bu olumsuz tablonun yılın son çeyreğinde de derinleşerek devam edeceğini ve 4. çeyrekte yıllık bazda yaklaşık %27'lik bir gerileme yaşanabileceğini öngörüyor. IDC tarafından yayınlanan yakın tarihli veriler de Q3 döneminde pazarın %20 oranında küçüldüğünü doğrulayarak tabloyu destekliyor.

Bilgisayar satışlarındaki bu sert gerilemenin arkasında birden fazla temel etken yatıyor. Yapay zekânın tetiklediği ve sektörü altüst eden RAM krizi ana neden. Onun yanı sıra küresel gümrük vergilerinin artması bileşen fiyatlarını hızla yukarı çekiyor. Fiyat artışları tüketicilerin alım gücünü zorlarken yeni bilgisayar yatırımlarının ve değişim süreçlerinin ertelenmesine yol açtı.

Markalar satışlarda nasıl değişim yaşadı?

Üreticiler tarafında ise tablo markadan markaya değişkenlik gösteriyor. Lenovo, yıllık bazda %23'lük düşüşe rağmen pazar liderliğini sürdürmeyi başardı. HP aynı dönemde %31'lik muazzam bir gerileme yaşarken, Dell %25 oranında daraldı. Buna karşın Apple, uygun fiyatlı MacBook Neo modelinin de katkısıyla yalnızca %11'lik bir düşüş yaşayarak genel pazar payını artırmayı başardı. En az kayıp yaşayan marka ise %7'lik gerilemeyle ASUS oldu.