Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Donanım Haberleri ve İçerikleri

Son 3 Ayda Dünyada Kaç PC Satıldığı Açıklandı: Durum İyice Kötüye Gidiyor!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Küresel PC pazarı, bileşen maliyetlerindeki artış ve küresel gümrük vergilerinin baskısıyla 2026'nın üçüncü çeyreğinde büyük düşüş yaşadı.

Son 3 Ayda Dünyada Kaç PC Satıldığı Açıklandı: Durum İyice Kötüye Gidiyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Bilgisayar pazarı, son dönemde yaşanan maliyet artışları ve ekonomik baskıların etkisiyle oldukça zorlu bir süreçten geçiyor. Araştırma şirketi Counterpoint’in verilerine göre, küresel PC sevkiyatları 2026 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %21 oranında büyük bir düşüş kaydetti.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 70 milyon ünitenin üzerinde seyreden toplam sevkiyat miktarı, bu yılın 3. çeyreğinde 57 milyon üniteye kadar geriledi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Son 3 Ayda Dünyada Kaç PC Satıldığı Açıklandı: Durum İyice Kötüye Gidiyor!
sl
pc

RAM krizi etkili oldu

sl

Düşüşün ivmesi sadece yıllık bazdaki verilerle sınırlı kalmıyor. Çeyrekten çeyreğe bakıldığında da %13,8'lik bir daralma göze çarpıyor. Sektör analizleri, bu olumsuz tablonun yılın son çeyreğinde de derinleşerek devam edeceğini ve 4. çeyrekte yıllık bazda yaklaşık %27'lik bir gerileme yaşanabileceğini öngörüyor. IDC tarafından yayınlanan yakın tarihli veriler de Q3 döneminde pazarın %20 oranında küçüldüğünü doğrulayarak tabloyu destekliyor.

Bilgisayar satışlarındaki bu sert gerilemenin arkasında birden fazla temel etken yatıyor. Yapay zekânın tetiklediği ve sektörü altüst eden RAM krizi ana neden. Onun yanı sıra küresel gümrük vergilerinin artması bileşen fiyatlarını hızla yukarı çekiyor. Fiyat artışları tüketicilerin alım gücünü zorlarken yeni bilgisayar yatırımlarının ve değişim süreçlerinin ertelenmesine yol açtı.

Markalar satışlarda nasıl değişim yaşadı?

pc

Üreticiler tarafında ise tablo markadan markaya değişkenlik gösteriyor. Lenovo, yıllık bazda %23'lük düşüşe rağmen pazar liderliğini sürdürmeyi başardı. HP aynı dönemde %31'lik muazzam bir gerileme yaşarken, Dell %25 oranında daraldı. Buna karşın Apple, uygun fiyatlı MacBook Neo modelinin de katkısıyla yalnızca %11'lik bir düşüş yaşayarak genel pazar payını artırmayı başardı. En az kayıp yaşayan marka ise %7'lik gerilemeyle ASUS oldu.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Donanım Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Sudan Ucuz Oyuncu Monitörü Xiaomi Redmi G27Q 2026 Tanıtıldı: 240 Hz Yenileme Hızı, 2K Çözünürlük

Sudan Ucuz Oyuncu Monitörü Xiaomi Redmi G27Q 2026 Tanıtıldı: 240 Hz Yenileme Hızı, 2K Çözünürlük

SNAPDRAGON İŞLEMCİLİ LAPTOP | ASUS Zenbook 14 İnceleme

SNAPDRAGON İŞLEMCİLİ LAPTOP | ASUS Zenbook 14 İnceleme

Bir Zamanlar Neredeyse Tüm Bilgisayarlar Bejdi: Peki Neden?

Bir Zamanlar Neredeyse Tüm Bilgisayarlar Bejdi: Peki Neden?

Sadece SSD Takmak Eski Bilgisayarı Gerçekten Hızlandırır mı?

Sadece SSD Takmak Eski Bilgisayarı Gerçekten Hızlandırır mı?

Laptop Bilgisayar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Recep İvedik 8'den İlk Fragman Yayımlandı [Video]

Recep İvedik 8'den İlk Fragman Yayımlandı [Video]

Yüksek Kilometreler Boyunca Sorunsuz Giden Otomatik Vitesler

Yüksek Kilometreler Boyunca Sorunsuz Giden Otomatik Vitesler

Güncel Ekim ÖTV Muafiyetli En İyi Araba Modelleri ve Fiyatları (2026)

Güncel Ekim ÖTV Muafiyetli En İyi Araba Modelleri ve Fiyatları (2026)

Bijon Sayısı Neden Bazı Arabalarda 4, Bazılarında 5 veya 6?

Bijon Sayısı Neden Bazı Arabalarda 4, Bazılarında 5 veya 6?

ChatGPT’ye Kullanıcıların Çok İşine Yarayacak Harika Bir Özellik Geldi

ChatGPT’ye Kullanıcıların Çok İşine Yarayacak Harika Bir Özellik Geldi

Samsung’un En Sevilen Uygun Fiyatlı 2 Modeline AirDrop Desteği Geldi: İşte O Telefonlar

Samsung’un En Sevilen Uygun Fiyatlı 2 Modeline AirDrop Desteği Geldi: İşte O Telefonlar

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com