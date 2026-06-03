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2026 Apple Tasarım Ödülleri Kazananları Açıklandı (Cyberpunk 2077'ye de Ödül Gitti)

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Apple, her yıl düzenlediği geleneksel Apple Tasarım Ödülleri'nin bu yılki kazananlarını WWDC 2026 öncesinde resmen duyurdu.

2026 Apple Tasarım Ödülleri Kazananları Açıklandı (Cyberpunk 2077'ye de Ödül Gitti)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple'ın her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve geliştiricilerin teknik başarılarını taçlandırdığı Apple Tasarım Ödülleri, bu yıl da büyük bir heyecanla sonuçlandı.

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan WWDC, bu yıl 8 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek sunumla başlayacak ancak Apple, bu büyük etkinlik öncesinde elini çabuk tutarak inovasyon, özgünlük ve teknik başarı kriterlerine göre seçtiği yılın en iyi uygulama ve oyunlarını şimdiden ilan etti.

İçerikten Görseller

2026 Apple Tasarım Ödülleri Kazananları Açıklandı (Cyberpunk 2077'ye de Ödül Gitti)
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2026 Apple tasarım ödülleri kazananları

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  • Delight and Fun (Keyif ve Eğlence): Grug (uygulama), Is This Seat Taken? (oyun)
  • Innovation (İnovasyon): NBA: Live Games and Scores (uygulama), Blue Prince (oyun)
  • Interaction (Etkileşim): Moonlitt: Moon Phase Tracker (uygulama), Sago Mini Jinja's Garden (oyun)
  • Inclusivity (Kapsayıcılık): Guitar Wiz (uygulama), Pine Hearts (oyun)
  • Social Impact (Sosyal Etki): Primary: News in Depth (uygulama), Consume Me (oyun)
  • Visuals and Graphics (Görsel ve Grafik): Tide Guide: Charts and Tables (uygulama), Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (oyun)

Peki siz kazanan uygulama ve oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Apple

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