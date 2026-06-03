Apple, her yıl düzenlediği geleneksel Apple Tasarım Ödülleri'nin bu yılki kazananlarını WWDC 2026 öncesinde resmen duyurdu.

Apple'ın her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve geliştiricilerin teknik başarılarını taçlandırdığı Apple Tasarım Ödülleri, bu yıl da büyük bir heyecanla sonuçlandı.

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Dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan WWDC, bu yıl 8 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek sunumla başlayacak ancak Apple, bu büyük etkinlik öncesinde elini çabuk tutarak inovasyon, özgünlük ve teknik başarı kriterlerine göre seçtiği yılın en iyi uygulama ve oyunlarını şimdiden ilan etti.

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2026 Apple tasarım ödülleri kazananları

Delight and Fun (Keyif ve Eğlence) : Grug (uygulama), Is This Seat Taken? (oyun)

: Grug (uygulama), Is This Seat Taken? (oyun) Innovation (İnovasyon) : NBA: Live Games and Scores (uygulama), Blue Prince (oyun)

: NBA: Live Games and Scores (uygulama), Blue Prince (oyun) Interaction (Etkileşim) : Moonlitt: Moon Phase Tracker (uygulama), Sago Mini Jinja's Garden (oyun)

: Moonlitt: Moon Phase Tracker (uygulama), Sago Mini Jinja's Garden (oyun) Inclusivity (Kapsayıcılık) : Guitar Wiz (uygulama), Pine Hearts (oyun)

: Guitar Wiz (uygulama), Pine Hearts (oyun) Social Impact (Sosyal Etki) : Primary: News in Depth (uygulama), Consume Me (oyun)

: Primary: News in Depth (uygulama), Consume Me (oyun) Visuals and Graphics (Görsel ve Grafik): Tide Guide: Charts and Tables (uygulama), Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (oyun)

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